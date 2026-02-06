Достижения.рф

Появились новые подробности жестокого убийства сына Каддафи

Al Hadath: боевики выстрелили в сына Каддафи 18 раз
Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль‑Ислам погиб от рук неизвестных боевиков. По данным телеканала Al Hadath, преступники выпустили в жертву 18 пуль.



В момент нападения мужчина разговаривал по телефону. Злоумышленники скрылись с места происшествия; их личности пока не установлены. Сторонники Сейфа аль‑Ислама заявили, что убийство лишает Ливию шанса на мирное урегулирование конфликта.

За сутки до гибели Каддафи записал аудиосообщение, которое 4 февраля опубликовал его племянник Ахмед Каддафи. Политик обращается к ошибкам прошлого и задается вопросом о целесообразности понесенных жертв.

«Разве ради этого умирали в 2011 году? Разве мы не предупреждали еще до тысяч погибших, потери 500 миллиардов долларов, а также всех этих разрушений, сирот и вдов?» — говорится в сообщении.
Отметим, что Сейф аль‑Ислам незадолго до смерти резко критиковал иностранное вмешательство в дела Ливии после «арабской весны» 2011 года.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0