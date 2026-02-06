Появились новые подробности жестокого убийства сына Каддафи

06 февраля 2026, 05:25

Al Hadath: боевики выстрелили в сына Каддафи 18 раз

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль‑Ислам погиб от рук неизвестных боевиков. По данным телеканала Al Hadath, преступники выпустили в жертву 18 пуль.





В момент нападения мужчина разговаривал по телефону. Злоумышленники скрылись с места происшествия; их личности пока не установлены. Сторонники Сейфа аль‑Ислама заявили, что убийство лишает Ливию шанса на мирное урегулирование конфликта.



За сутки до гибели Каддафи записал аудиосообщение, которое 4 февраля опубликовал его племянник Ахмед Каддафи. Политик обращается к ошибкам прошлого и задается вопросом о целесообразности понесенных жертв.



«Разве ради этого умирали в 2011 году? Разве мы не предупреждали еще до тысяч погибших, потери 500 миллиардов долларов, а также всех этих разрушений, сирот и вдов?» — говорится в сообщении.