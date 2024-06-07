ВС РФ уничтожили два украинских катера без экипажа на юго-западе Черного моря

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Российские войска уничтожили два украинских катера без экипажа на юго-западе Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что вражескую технику ликвидировали, примерно, в 15:00 по московскому времени.
«7 июня около 15:00 мск в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны докладывали об освобождении российской армией населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики. ВС РФ поразили живую силу, а также технику 14 соединений украинских националистов.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.
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Никита Кротов