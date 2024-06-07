Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области представляет собой людоедский поступок украинского лидера Владимира Зеленского, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», – сказал Сальдо.
Ранее, вечером 7 июня, глава региона сообщил о 19 погибших и пятерых раненых в результате удара Вооруженных сил Украины по селу Садовому. Позже число жертв достигло 22 человек. Магазин, в котором находились посетители и персонал, разрушен.
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Александр Климов