Белый дом признался, что Киев получил инструкции по ракетным ударам от США

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США дали Вооруженным силам Украины указания по использованию тактических ракет ATACMS. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
Он отметил, что ВСУ могут применять эти ракеты для ударов по определённым типам целей, а также для самообороны в крайних случаях.
На вопрос о возможности применения ATACMS против объектов на территории России Кирби сказал фразу «ничего не изменилось», но затем уточнил, что новые указания были предоставлены.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что ряд стран Евросоюза также разрешили Украине использовать своё оружие для ударов по российским территориям.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина не способна наносить такие удары без западной разведки и технологий. После атак на объекты в Курской и Брянской областях российские силы впервые применили новые ракеты «Орешник» по украинскому оборонному заводу «Южмаш». Путин также предупредил Запад о тяжёлых последствиях в случае дальнейшей эскалации.
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На вопрос о возможности применения ATACMS против объектов на территории России Кирби сказал фразу «ничего не изменилось», но затем уточнил, что новые указания были предоставлены.
«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — передает слова Кирби ТАСС.По данным The New York Times, президент США Джо Байден ранее разрешил удары с территории Украины вглубь России с использованием этих ракет, однако официально Вашингтон не подтверждал эту информацию.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что ряд стран Евросоюза также разрешили Украине использовать своё оружие для ударов по российским территориям.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина не способна наносить такие удары без западной разведки и технологий. После атак на объекты в Курской и Брянской областях российские силы впервые применили новые ракеты «Орешник» по украинскому оборонному заводу «Южмаш». Путин также предупредил Запад о тяжёлых последствиях в случае дальнейшей эскалации.
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Мария Моисеева