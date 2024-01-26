США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну

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США отказали российским дипломатам в участии в заседании Международного совета по зерну, проходившем 24 января в Новом Орлеане, сообщило посольство России в Вашингтоне в четверг.
В комментарии, размещенном в социальных сетях, дипломатическая миссия выразила недовольство подобным шагом США, рассматривая его как вопиющий случай, демонстрирующий готовность американской стороны нарушать свои обязательства по организации многосторонних мероприятий.
Дипломаты подчеркнули, что препятствия для участия российских представителей в событиях, имеющих историческое значение для отношений между Россией и США, стали обыденностью. В связи с этим посольство призвало американские власти разумно оценить последствия выбранного курса, который, по их мнению, приведет к ухудшению двусторонних отношений.
В заключении дипломатическая миссия России потребовала ответственного подхода к организации международных встреч, участие России в которых является не только запросом других стран, но и необходимостью для принятия эффективных решений по глобальным проблемам.
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Дипломаты подчеркнули, что препятствия для участия российских представителей в событиях, имеющих историческое значение для отношений между Россией и США, стали обыденностью. В связи с этим посольство призвало американские власти разумно оценить последствия выбранного курса, который, по их мнению, приведет к ухудшению двусторонних отношений.
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Артем Кузьмин