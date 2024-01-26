США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну

Россия была, есть и будет открыта для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщения агентства Блумберг о сигналах Москвы об открытости для дипломатического решения, которые она посылает Вашингтону.