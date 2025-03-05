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«Трамп уникален»: Мировые СМИ комментируют выступление президента США перед Конгрессом

Мировые СМИ неоднозначно оценили выступление Дональда Трампа перед Конгрессом
Фото: whitehouse.gov

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выступил с 90-минутной речью перед Палатой представителей и Сенатом американского Конгресса. Мировые средства массовой информации по-разному оценили его выступление, но сошлись во мнении что американский лидер высоко оценил свои достижения в первые 43 дня нахождения у власти.
Практически все издания, комментирующие первое после вступления в должность выступление Трампа в Конгрессе, отмечают не только затронутые в нём темы, но и сам тон речи президента США. Например, Politico считает, что глава Белого дома абсолютно не скован нормами приличного дипломатического поведения, но умеет передавать аудитории мощный эмоциональный посыл.

Французская Le Mond с некоторой язвительностью отметила, что Трамп в своей речи «воспел шоковый эффект первых недель своего президентства». Далее авторы публикации напоминают, что фразу «Америка вернулась», которой нынешний президент начал своё выступление, использовал также и его предшественник Джозеф Байден в 2021 году.

«Но в головах у этих двоих были явно не одна и та же страна и не одно и то же видение ее места в мировой политике», — отмечается в материале.

Британская The Financial Times обращает внимание на то, что Трамп выступал перед «ощутимо разделённым» Конгрессом, в котором демократы держали наготове протестные лозунги. А первые шесть недель его пребывания в Белом доме ознаменовались «агрессивной повесткой по перестройке торговой и внешней политики США и реализации масштабных изменений во всей структуре правительства», что президент поставил себе в заслугу.

Китайская China Daily по понятным причинам обратила внимание прежде всего на анонсированное Трампом широкомасштабное введение взаимных пошлин. Эта мера запланирована на 2 апреля. В статье также обращается внимание на то, что президент «превозносит» достижения первых 43 дней своего нахождения в должности.

«Это выступал не президент. Это был триумфатор», — вторит китайцам автор публикации в немецком издании Focus.

В американской The New York Post отмечают, что Трамп «использовал весь свой талант», чтобы показать достоинства бескомпромиссного человека. В материале издания с одобрением отмечается, что на протяжении всей речи президент предлагал лишь те инициативы, которые соответствуют здравому смыслу. А именно: два пола, нанимать и продвигать сотрудников за их реальные заслуги, закрывать абсурдные инициативы при помощи Департамента по оптимизации правительства <…> закрыть границу без законопроекта, который, как целый год говорили демократы, является единственным решением проблемы, реальные перспективы достижения достойного мира на Украине.

В Совете Федерации отметили ещё одну деталь в выступлении Трампа, на которую не обратили или не захотели обратить внимание западные СМИ. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов указал, что на протяжении всей речи американский президент не сказал ни одного дурного слова про Россию.

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Армении надлежит сделать выбор между ЕАЭС и ЕС — посол РФ Копыркин
Посол РФ Копыркин: Еревану следует сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
05 марта 2025, 11:11

Фото: istockphoto/Diy13

Армении нужно определиться с выбором, она не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.
В интервью местному порталу 24News он отметил, что российской стороной изначально были поставлены все точки над i: либо ЕС, либо ЕАЭС, и там, и там быть невозможно.

«И это не какая-то непримиримая позиция Москвы, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов», — подчеркнул посол.

По словам главы российской дипломатической миссии, есть определённые реалии — сотрудничество Армении с ЕАЭС, и Россия является одним из ключевых факторов экономического развития страны, об этом свидетельствует элементарная статистика.

«Что будет в ЕС — это вопрос будущего. Пока динамика торгового оборота Армении и ЕС со знаком минус», — отметил Копырин, однако подчеркнул, что данный выбор является суверенным правом республики.


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В Павловском Посаде обсудили благоустройство двора на улице Кузьмина
05 марта 2025, 10:18

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Благоустройство дворовой территории дома №49 по улице Кузьмина в Павловском Посаде обсудил с местными жителями первый замглавы главы округа Филипп Ефанов в ходе еженедельного обхода территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Совместно сотрудниками управляющей компании и представителями ресурсоснабжающей организации посетили двор дома № 49 по улице Кузьмина. Местная жительница Ольга обратилась с рядом вопросов по благоустройству придомовой территории и содержанию многоквартирного дома. С коммунальными службами договорились о проведении необходимых работ до 10 марта», — сказал Филипп Ефанов.
Он отметил, что принято решение относительно вырубки кустов позади дома и по устранению сырости в подвале. Кроме того, будет проработан вопрос об организации дополнительных мест для парковки машин.

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#обход
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Daily Mail: Стармер и Макрон готовы сопровождать Зеленского в его поездке в Вашингтон
Daily Mail: Стармер и Макрон намерены поехать вместе с Зеленским в Вашингтон
05 марта 2025, 09:55

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Там они собираются ознакомить американского лидера Дональда Трампа со своим планом урегулирования на Украине.
Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах. Ранее Макрон уже говорил представителям СМИ, что они совместно со Стармером выдвинули предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении украинской энергетической инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что о прекращении огня на суше речи не идёт, так как из-за протяжённости линии фронта затруднительно контролировать соблюдение условий перемирия.

В публикации отмечается, что президент Франции и британский премьер готовы вместе с Зеленским отправиться в Вашингтон, чтобы представить свой план урегулирования конфликта. Авторы статьи подчёркивают, что Лондон «на всех уровнях» предпринимает меры для того, чтобы убедить Трампа возобновить военную помощь Киеву.

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Трамп заявил о получении «мощных сигналов» от России о готовности к переговорам
05 марта 2025, 08:26

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

США во время переговоров получили «мощные и убедительные сигналы» о том, что российская сторона готова к заключению мирного соглашения по Украине. О этом заявил президент Дональд Трамп в ходе своего выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
Он отметил, что дискуссии сторон были серьёзными и непростыми, а сигналы о готовности к миру, полученные от России, — убедительными.

«Сейчас время прекратить это безумие. <...> Сейчас время завершить эту бессмысленную войну», — сказал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что, желая прекратить вооружённое противостояние, необходимо говорить и взаимодействовать с обеими сторонами конфликта, что он и намерен делать. Ранее американский лидер сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот уведомил его о своей готовности сесть за стол переговоров.

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Дональд Трамп пообещал вернуть США Панамский канал
05 марта 2025, 06:50

Фото: iStock/3DSculptor

Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация вернет Панамский канал под контроль Штатов. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
На фоне этого Трамп рассказал о крупной американской компании, которая намерена выкупить все порты, окружающие Панамский канал. Президент отметил, что он создавался гражданами США, 38 тысяч из которых погибли в ходе ​строительства канала. На данный момент Панамский канал находится под ​контролем Китая.

Помимо этого Трамп ввел смертную казнь за покушение на представителей полиции. Это президент сделал ​на фоне ужесточения законов, касающихся мигрантов.

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