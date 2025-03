«Трамп уникален»: Мировые СМИ комментируют выступление президента США перед Конгрессом

«Но в головах у этих двоих были явно не одна и та же страна и не одно и то же видение ее места в мировой политике», — отмечается в материале.





«Это выступал не президент. Это был триумфатор», — вторит китайцам автор публикации в немецком издании Focus.

Практически все издания, комментирующие первое после вступления в должность выступление Трампа в Конгрессе, отмечают не только затронутые в нём темы, но и сам тон речи президента США. Например, Politico считает, что глава Белого дома абсолютно не скован нормами приличного дипломатического поведения, но умеет передавать аудитории мощный эмоциональный посыл.Французская Le Mond с некоторой язвительностью отметила, что Трамп в своей речи «воспел шоковый эффект первых недель своего президентства». Далее авторы публикации напоминают, что фразу «Америка вернулась», которой нынешний президент начал своё выступление, использовал также и его предшественник Джозеф Байден в 2021 году.Британская The Financial Times обращает внимание на то, что Трамп выступал перед «ощутимо разделённым» Конгрессом, в котором демократы держали наготове протестные лозунги. А первые шесть недель его пребывания в Белом доме ознаменовались «агрессивной повесткой по перестройке торговой и внешней политики США и реализации масштабных изменений во всей структуре правительства», что президент поставил себе в заслугу.Китайская China Daily по понятным причинам обратила внимание прежде всего на анонсированное Трампом широкомасштабное введение взаимных пошлин. Эта мера запланирована на 2 апреля. В статье также обращается внимание на то, что президент «превозносит» достижения первых 43 дней своего нахождения в должности.В американской The New York Post отмечают, что Трамп «использовал весь свой талант», чтобы показать достоинства бескомпромиссного человека. В материале издания с одобрением отмечается, что на протяжении всей речи президент предлагал лишь те инициативы, которые соответствуют здравому смыслу. А именно: два пола, нанимать и продвигать сотрудников за их реальные заслуги, закрывать абсурдные инициативы при помощи Департамента по оптимизации правительства <…> закрыть границу без законопроекта, который, как целый год говорили демократы, является единственным решением проблемы, реальные перспективы достижения достойного мира на Украине.В Совете Федерации отметили ещё одну деталь в выступлении Трампа, на которую не обратили или не захотели обратить внимание западные СМИ. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов указал, что на протяжении всей речи американский президент не сказал ни одного дурного слова про Россию.Трамп заявил о получении «мощных сигналов» от России о готовности к переговорамДональд Трамп пообещал вернуть США Панамский канал Начало выступления Трампа в Конгрессе несколько раз прерывали демократы