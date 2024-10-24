США могут вступить в военные действия против ВС КНДР при их появлении на Украине

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Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предложил администрации президента Джо Байдена рассмотреть возможность начала прямых военных действий против ВС КНДР в случае их появления на территории Украины. Об этом говорится в письменном заявлении республиканца.
Он призвал администрацию Байдена и вице-президента Камалы Харрис понять, что вступление северокорейских войск в конфликт на Украине станет для США красной линией.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что военные из Северной Кореи в зоне СВО станут законными целями для Украины. Он признал, что в настоящее время нет подтверждения заявлением о присутствии бойцов ВС КНДР на территории России, однако уточнил, что Вашингтон располагает такими сведениями. По ним в Россию были направлены три тысячи военных, которые высадились с кораблей во Владивостоке, а потом распределились в тренировочные лагеря в восточной части РФ.
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Анастасия Чинкова