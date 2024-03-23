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В США раскрыли детали предупреждения Москвы о планирующемся теракте

Белый Дом: США передали России данные о подготовке теракта в марте
23 марта 2024, 03:56
Фото: iStock/george tsartsianidis

Фото: iStock/george tsartsianidis

Соединенные Штаты получили информацию о готовящемся теракте в России и поделились ею с Москвой, заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

Ранее американское посольство заявило, что предупреждения о терактах от 7 марта были обусловлены нежеланием гибели людей.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#сша
#белый дом
#россия
#информация
#теракт
#красногорск
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Байден отказался звонить Путину на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»
Белый дом: Байден не планирует звонить Путину в связи с терактом в Подмосковье
23 марта 2024, 04:14

Фото: сайт Кремля

Байден заявил, что не планирует звонить Путину из-за терактов в Московской области, сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, передает ​РИА Новости.
Ранее в США заявили, что в марте были получены данные о подготовке теракта и переданы России.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#джозеф байден
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#сша
#россия
#белый дом
#теракт
#московская область
#красногорск
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Глава МИД Литвы после теракта в «Крокус Сити Холле» сделал странное заявление
X: Глава литовского МИД Ландсбергис призвал «не терять фокус» после теракта в РФ
23 марта 2024, 02:37

Фото: iStock/NejauPhoto

После теракта в «Крокус Сити Холле» глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал странный твит «Давайте не будем терять фокус» в соцсети X. Его запись репостнула премьер Литвы. При этом заявлений после трагедии в Москве литовские власти не делали.




Следует ли считать это сообщение комментарием по поводу событий в Москве, неизвестно — хотя многие пользователи бывшего Twitter именно так его и восприняли. Из контекста можно предположить, что в твите Ландсбергиса идет речь о том, что до сих пор продолжаются военные действия на Украине.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс при этомпосле нападения на «Крокус Сити Холл» написал в соцсети X: «В каком сумасшедшем мире мы живем». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (объявленная в России в розыск), равно как и глава МИД этой прибалтийскойстраны Маргус Тсахкна, пока никак не отреагировали на новости о теракте в Подмосковье.

На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, сообщает AFP, ссылаясь на Елисейский дворец.
А во внешнеполитическом ведомстве Германии назвали «ужасными» кадры произошедшего и призвали быстро провести расследование атаки.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве, свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в Красногорске
Захарова поблагодарила ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
23 марта 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за то, что он оперативно скорректировал и сформулировал чёткую позицию по теракту в «Крокусе», передает РИА Новости.
Ранее офис генсека заявил, что опечален произошедшим, позже Гутерриш осудил теракт и выразил соболезнования.

Вскоре члены СБ ООН выпустили заявление, в котором призвали все государства активно сотрудничать с РФ для привлечения к ответственности причастных к теракту в Красногорске.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#оон
#мария захарова
#мид
#мид рф
#теракт
#красногорск
#россия
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«Весело сегодня в Москве?»: На Украине признали причастность к теракту в «Крокусе»
В СНБО Украины признали причастность к теракту в «Крокусе»
23 марта 2024, 01:26

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не смог сдержать поросячьего восторга, комментируя в эфире телемарафона теракт, случившийся сегодня в подмосковном «Крокус Сити Холл» и унесший жизни множества невинных людей.
Ублюдок показал своё истинное лицо — в день страшной трагедии для десятков семей и их близких, на его улице буквально наступил праздник.

«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки «братский» народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить», — даже не попытался скрыть радости «бывший» бандит.

Об интеллектуальных способностях секретаря украинского совета безопасности можно судить ещё и потому, с какой лёгкостью и непринуждённостью он сдал своих начальников, которые так старательно отрицают причастность к страшному преступлению.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#человек
#теракт
#украина
#россия
#трагедия
#смерть
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Британское посольство осудило теракт в «Крокус сити холле»
23 марта 2024, 00:05

Фото: istock/Anatoli Weingart

Посольство Великобритании в РФ осудило теракт в подмосковном «Крокус сити холле».
В своём Телеграм-канале дипмиссия также выразила соболезнования родным и близким погибших.

«Мы осуждаем теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Это ужасная трагедия», — говорится в публикации.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#уголовное дело
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#соболезнования
#ск рф
#россия
#великобритания
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Мурашко и Голикова прибыли в центр медицины катастроф
Мурашко и Голикова координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте
22 марта 2024, 23:43

Фото: сайт Кремля

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, сообщает Минздрав.
Мурашко и Голикова координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте.

По информации ведомства, медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи, все медикаменты есть. На месте трагедии работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф.

Для ликвидации пожара задействованы вертолеты.

По предварительным данным в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла» более 100 человек получили ранения, 40 погибли. В здании продолжает бушевать пожар. МЧС принимают все меры по его ликвидации.

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ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования

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#пожар
#вертолёты
#теракт
#подмосковье
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ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования
22 марта 2024, 23:34

Фото: iStock/butenkowbutenkow

Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил в сети X официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Он ​отметил, что союз осуждает любые подобные нападения на мирное население.

Стано также выразил соболезнования гражданам России.

​Соболезнование ​президенту Владимиру Путину и россиянам ранее также выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» более ​100 человек пострадали, ​40 были убиты. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

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#соболезнования
#происшествия
#евросоюз
#теракт
#россия
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Сенатор Бондарев обвинил Украину в теракте в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024, 23:22

Фото: iStock/Leonid Ikan

Произошедшее в «Крокус Сити Холле» теракт и диверсия со стороны Украины. Таким мнением в беседе с изданием РИА Новости поделился сенатор Виктор Бондарев.
В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заверил, что Киев не имеет отношения к трагедии, произошедшей в концертном зале Подмосковья.

Ряд стран выразил соболезнования народу России и президенту Владимиру Путину в связи с терактом.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, погибло более 40 человек.

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#соболезнования
#происшествия
#киев
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Захарова: Белый дом не имеет права никому давать индульгенцию
МИД РФ прокомментировал заявление властей США касательно теракта в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024, 23:17

Фото: Пресс-служба МИД России

Власти Соединённых Штатов Америки не имеют права давать индульгенцию никому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Белого дома США о непричастности киевского режима к теракту в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта в Подмосковье.
«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — написала Захарова в своём собственном канале в Telegram.

По словам дипломата, Россия требует, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и все международное сообщество безоговорочно осудили красногорский теракт, вызывающий отнюдь не «печаль», а ужас, шок, «праведный гнев и сострадание жертвам».

Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты не обладали заблаговременно информацией о случившемся в «Крокус сити холле».
Кроме того, в США утверждают, что происходящая трагедия никак не связана с действиями Киева. С аналогичным заявлением выступил и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, уверяющий, что Украина никак непричастна к совершению данного теракта.

Напомним, что жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске стали 40 человек, ещё более 100 пострадали. Такие данные сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.

В зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Оно полностью охвачено огнём, частично обрушилась кровля. С крыши концертного зала после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек.

Главное следственное управление СКР возбудило по факту происшествия в «Крокус Сити Холле» уголовное дело по статье «Теракт». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

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МИД России призвал США передать данные, если у них они есть

Белый дом: США не обладали информацией о стрельбе в «Крокус сити холле»
#мария захарова
#мид рф
#сша
#украина
#белый дом
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#красногорск
#московская область
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