США заявили о планах подтолкнуть Россию к приемлемым для Украины переговорам

Соединенные Штаты хотят подтолкнуть Россию пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для нее условиях в конце 2024 года. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, сообщает ТАСС.