США заявили о планах подтолкнуть Россию к приемлемым для Украины переговорам

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Соединенные Штаты хотят подтолкнуть Россию пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для нее условиях в конце 2024 года. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, сообщает ТАСС.
Файнер объяснил, что Вашингтон хочется добиться того, чтобы перед РФ стоял выбор: начать переговоры или столкнуться с более сильной Украиной, которая опирается на более мощную промышленную базу в Соединенных Штатах и Европе и внутри самой страны.
Он подчеркнул, что после 2024 США хотят нарастить объемы производства военно-промышленной базы и также работают с Украиной, чтобы увеличить объемы их военно-промышленной базы
Ранее сообщалось, что причина, по которой политики США не хотят помогать Украине кроется в коррупции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак