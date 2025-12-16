Трамп намерен взыскать с BBC пять миллиардов долларов

16 декабря 2025, 04:37

Трамп в судебном порядке потребовал от BBC пять миллиардов долларов

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп инициировал судебное разбирательство против британской телерадиокорпорации Би‑би‑си (BBC) из-за искажения его высказываний в документальном фильме программы Panorama. Соответствующие документы оказались в распоряжении агентства РИА Новости.





В исковом заявлении, утверждается, что дело касается ложного, клеветнического, вводящего в заблуждение, порочащего, провокационного и злонамеренного изображения президента Трампа, опубликованного в документальном фильме BBC – Panorama.



«Материал был сфабрикован и показан ответчиками за неделю до президентских выборов 2024 года в попытке вмешаться в избирательный процесс и повлиять на его исход в ущерб президенту Трампу», — говорится в материалах дела.