Трамп намерен взыскать с BBC пять миллиардов долларов

Трамп в судебном порядке потребовал от BBC пять миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп инициировал судебное разбирательство против британской телерадиокорпорации Би‑би‑си (BBC) из-за искажения его высказываний в документальном фильме программы Panorama. Соответствующие документы оказались в распоряжении агентства РИА Новости.
В исковом заявлении, утверждается, что дело касается ложного, клеветнического, вводящего в заблуждение, порочащего, провокационного и злонамеренного изображения президента Трампа, опубликованного в документальном фильме BBC – Panorama.
«Материал был сфабрикован и показан ответчиками за неделю до президентских выборов 2024 года в попытке вмешаться в избирательный процесс и повлиять на его исход в ущерб президенту Трампу», — говорится в материалах дела.Американский лидер потребовал от компании денежной компенсации в размере 5 млрд долларов. Кроме того, истец обвиняет Би‑би‑си в нарушении закона штата Флорида.