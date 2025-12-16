Орбан раскрыл план ЕС на замороженные российские активы
Расходы Европейского союза на поддержку Украины превысили отметку в 100 миллиардов евро, и теперь ему необходимы замороженные активы России, чтобы не потерпеть финансовый крах. Об этом в интервью порталу Patriota заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее власти ЕС заявляли, что затраты на конфликт не лягут тяжким грузом на плечи простых граждан. По словам Орбана, европейцы не только поверили, но и приветствовали идею.
«Вся либеральная западноевропейская пресса писала об этом, что этот кризис не будет стоить нам денег. Ведь деньги, которые будут отправлены украинцам, будут отправлены из российских активов», — отметил глава правительства.Европейские страны оказались перед задачей поиска средств для финансирования расходов, связанных с поддержкой Украины. Конфискация активов поможет избежать повышения налогов и создаст видимость эффективного управления ситуацией без кризиса, добавил Орбан.