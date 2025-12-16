16 декабря 2025, 06:26

Орбан: Европа намерена изъять российские активы ради собственного спасения

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Расходы Европейского союза на поддержку Украины превысили отметку в 100 миллиардов евро, и теперь ему необходимы замороженные активы России, чтобы не потерпеть финансовый крах. Об этом в интервью порталу Patriota заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.





Ранее власти ЕС заявляли, что затраты на конфликт не лягут тяжким грузом на плечи простых граждан. По словам Орбана, европейцы не только поверили, но и приветствовали идею.



«Вся либеральная западноевропейская пресса писала об этом, что этот кризис не будет стоить нам денег. Ведь деньги, которые будут отправлены украинцам, будут отправлены из российских активов», — отметил глава правительства.