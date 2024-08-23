Кеннеди-младший заявил о выходе из предвыборной гонки

В российское законодательство необходимо внести поправки, регулирующие раскрытие журналистами данных об использовании в зоне боевых действий новых типов оружия. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал первый зампред комитета СФ по безопасности и обороне Виктор Бондарев.