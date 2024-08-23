Кеннеди-младший заявил о выходе из предвыборной гонки

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Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании, информирует агентство Reuters.
Политик заявил, что будет призывать своих сторонников голосовать за единого кандидата от республиканцев Дональда Трампа. В то же время Кеннеди-младший объявил, что не будет окончательно выходить из предвыборной гонки, но не будет участвовать в голосовании в колеблющихся штатах.
Бывший президент США ранее сообщил, что будет рад получить его поддержку.
22 августа телеканал CNN сообщил, что Кеннеди-младший поддержит Трампа и откажется от участия в выборах в обмен на место в его администрации. Переговоры между двумя политическими командами начались перед Национальным съездом Республиканской партии в июле.
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Бывший президент США ранее сообщил, что будет рад получить его поддержку.
«Он очень умный парень. Я не знал, что он хочет сняться с гонки. Я бы взял, если что-то подобное случится. И да, для меня будет большой честью его поддержка, конечно», – поделился Трамп.
22 августа телеканал CNN сообщил, что Кеннеди-младший поддержит Трампа и откажется от участия в выборах в обмен на место в его администрации. Переговоры между двумя политическими командами начались перед Национальным съездом Республиканской партии в июле.
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Александр Климов