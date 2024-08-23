Трамп напугал другие страны пошлинами за одно их решение

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Высокими пошлинами отказывающимся принимать мигрантов государствам пригрозил кандидат в президенты США Дональд Трамп, передает агентство Bloomberg.
«Страны примут их обратно. Если они этого не сделают, мы не будем торговать с этими странами и будем взимать с них высокие пошлины», — сказал республиканец.Трамп заключил, что в случае его победы в предвыборной гонке, миграционная и торговая политика могут быть тесно связаны.
До этого Трамп говорил, что, если он победит на выборах, то намеревается начать в стране самую крупную за всю американскую историю депортацию мигрантов.
По мнению политика, мигранты, которые разговаривают на неизвестных в США языках, уничтожают страну и американцев.
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Никита Кротов