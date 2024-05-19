Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

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Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, заявил вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, где госпитализирован политик.
«Премьер выбрался из ситуации, где была прямая угроза его жизни, но все еще требуется интенсивная медицинская помощь», — цитирует политика РИА Новости.Вице-премьер добавил, что сейчас есть некоторый позитивный прогноз и переводы Фицо в другие больницы не планируются.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после заседания правительства, и в этот момент прозвучали пять выстрелов.
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