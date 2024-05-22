СВР: покушение на Фицо демонстрирует переход глобалистских элит к террору

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо указывает на переход глобалистских тоталитарно-либеральных элит к открытому политическому террору против инакомыслящих. Об этом заявляет Служба внешней разведки РФ.
По данным СВР, среди руководства США и Европы растёт раздражение объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политических сил.
При этом уточняется, что подобные методы принимаются для запугивания «инакомыслящих».
В СВР также провели аналогию между покушением на Фицо и резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, которые пытались пойти против мейнстрима. В ведомстве подчеркнули, что, к счастью, премьер-министр Словакии выжил после покушения.
Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
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«Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что подобные методы принимаются для запугивания «инакомыслящих».
В СВР также провели аналогию между покушением на Фицо и резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, которые пытались пойти против мейнстрима. В ведомстве подчеркнули, что, к счастью, премьер-министр Словакии выжил после покушения.
Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
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Элина Позднякова