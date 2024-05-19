В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один

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Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что следователи рассматривают версию о том, что напавшему на премьер-министра Роберта Фицо мог кто-то помогать, сообщает РИА Новости.
Он отметил на пресс-конференции, что через два часа после происшествия была удалена история нападавшего в социальных сетях, и это действие не производилось ни им, ни его супругой.
Следствие также рассматривает возможность, что кто-то мог подстрекать нападавшего к совершению преступления.
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