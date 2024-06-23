Трамп пообещал урегулирование конфликта на Украине до своей инаугурации

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) пообещал, что в случае победы на выборах достигнет мирного урегулирования конфликта на Украине еще до официальной инаугурации, передает ТАСС.
Кроме того, бывший американский лидер пообещал предотвратить Третью мировую войну.
Ранее стало известно, что избиратели недовольны политикой Джо Байдена. Кроме того, за последние четыре месяца против него проголосовали более 650 000 демократов. В частности, избиратели они предпочитали ставить графу «против всех», а некоторые – протестовали при помощи пустых бюллетеней, голосования за других кандидатов и т.д.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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Ранее стало известно, что избиратели недовольны политикой Джо Байдена. Кроме того, за последние четыре месяца против него проголосовали более 650 000 демократов. В частности, избиратели они предпочитали ставить графу «против всех», а некоторые – протестовали при помощи пустых бюллетеней, голосования за других кандидатов и т.д.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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Александр Климов