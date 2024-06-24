Трамп рассказал о «пытках» в тюрьме

Фото: Сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его «пытали» в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на письмо штаба политика.
«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки», — сказано в письме.В августе 2023 года экс-глава Штатов прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, он находился в тюрьме порядка 20 минут. Затем бывшего американского президента освободили из-под стражи. Трампа внесли в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, на сайте пенитенциарного учреждения появилась запись с его сведеньями.
Согласно опубликованным данным, рост политика составляет около 190 см, вес — примерно 97,5 кг.
До этого большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против Трампа, ряда его помощников, адвокатов, работников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им инкриминируется организация группы, которая пыталась пересмотреть итоги волеизъявления.
Позже трамп использовал своё снимок из тюрьмы в своей предвыборной кампании. Он продал 36 тысяч футболок, 24 тысячи кофейных кружек и 8,6 тысяч сумок со своим портретом, заработав более 1,7 миллиона долларов.
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Алина Юрчак