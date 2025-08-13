Уже семь стран выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

13 августа 2025, 13:41

Дональд Трамп: (Фото: kremlin.ru)

Уже семь стран выдвинули кандидатуру американского президента Дональда Трампа в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Белый дом на своей странице в соцсети X.