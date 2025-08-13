Уже семь стран выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира
Уже семь стран выдвинули кандидатуру американского президента Дональда Трампа в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Белый дом на своей странице в соцсети X.
В администрации отметили, что Трампа поддержали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян,, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, , а также правительство Пакистана и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.
Инициатором выдвижения Трампа на получение премии является конгрессмен-республиканец Бадди Картер. В своем письме к Нобелевскому комитету он отметил экстраординарную и историческую роль президента США в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
Ранее сообщалось о страхах властей Украины по поводу встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Политики считают, что во время переговоров глава США может продать Киев российскому лидеру.
