ЦАХАЛ сообщил о поражении центра производства вооружений ХАМАС

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Центр управления оружейного производства ХАМАС поразила израильская армия, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ. Военные отметили, что он находился в бывшей школе на севере Газы. Там же, по сообщению Армии обороны Израиля, палестинское движение планировало свои атаки.
«ЦАХАЛ поразила центр управления и контроля ХАМАС, который использовался для производства вооружений, а ранее был известен как школа Хамама, на севере сектора Газа», — гласит запись.
Военнослужащие, по их словам, до удара разведывали местность, чтобы снизить риск причинения вреда мирному населению. ЦАХАЛ использовал высокоточный боеприпас, добавили солдаты.
В октябре прошлого года Израиль атаковали ракетами со стороны Газы, затем ХАМАС атаковал военных и гражданских лиц. В ответ израильтяне начали операцию «Железные мечи».
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Никита Кротов