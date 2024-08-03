Вашингтон готов начать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сохранения своей гегемонии и подрыва влияния Китая. Об этом сообщает Global Times (GT). Уточняется, что американская сторона хочет взять на себя роль этакого хранителя мира, однако она лишь разделяет АТР и доводит конфликты в нем до крайней степени.