Стали известны сроки выборов нового главы политбюро ХАМАС

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Обсуждение и выборы нового руководителя политбюро ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании начнутся после трехдневного траура, сообщило РИА Новости на основе данных собственного источника.
«Вопрос будет обсуждаться после окончания трехдневного траура, который завершится в воскресенье, и дискуссии по этому поводу займут много дней», – рассказал собеседник.
Политический руководитель ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране в ночь на 31 июля. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в его организации «сионистов».
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание после убийства Хании.
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Александр Климов