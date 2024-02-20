Стала известна дата обращения Путина к Федеральному Собранию

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Стала известна дата обращения президента России к Федеральному Собранию. Об этом сообщили в Кремле.
В 2024 году обращение Владимира Путина Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием запланировано на 29 февраля. Ориентировочные темы обращения Кремль пока не раскрывает.
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Екатерина Шмакова