Стала известна допустимая порция мороженого

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Рекомендуется есть не более одной порции мороженого раз в два дня, если у вас отсутствуют проблемы с органами пищеварения и горлом рассказала врач-диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина, передает РИА Новости.
«Если у вас нет проблем со здоровьем, нет проблем с органами пищеварения, и вы съедите одну порцию мороженого, не кусая его и резко не заглатывая, и если у вас нет проблем с горлом, со связками и прочее, то вы можете есть его», – отметила специалист.
Любителям мороженого, у которых нет серьезных проблем со здоровьем, диетологи рекомендуют есть одно мороженое через день .Это 3 штуки в неделю.
Также не стоит забывать, что в состав мороженого входит сахар, а вместо сливок могут добавляться растительные масла. Пичугина предупредила, что употребление таких жиров в больших количествах может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Она также посоветовала внимательно читать состав деликатеса.
Ранее главный внештатный специалист службы первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка. По его словам, она не должна превышать 150 граммов на человека. По его словам, чем жирнее мясо, тем меньше его можно есть.
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Александр Климов