Стала известна первая женщина с состоянием в 100 миллиардов долларов

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70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс, внучка основателя косметической компании L’Oreal, стала первой женщиной в истории, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние достигло 100,2 миллиарда долларов.
Рост стоимости акций L’Oreal, основанной в 1909 году, способствовал этому достижению. Отмечается, что стоимость предприятия составляет 268 миллиардов долларов. Франсуаза занимает пост заместителя председателя компании и владеет 35 процентами акций вместе со своей семьей.
За последние три года ее трижды признавали богатейшей женщиной мира по версии журнала Forbes.
Ранее Лорен Санчес, 53-летняя невеста одного из самых богатых людей в мире, Джеффа Безоса, поделилась секретом своего молодого вида. Она отметила, что для поддержания своей внешности важны пять вещей, включая использование солнцезащитного крема и практику медитации.
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За последние три года ее трижды признавали богатейшей женщиной мира по версии журнала Forbes.
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Артем Кузьмин