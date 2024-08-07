Стала известна причина наступления ВСУ в Курской области

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Владимир Зеленский отправил украинских военных на «мясорубку» в Курскую область, чтобы незаметно продлить мобилизацию на Украине. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. По ее словам, правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.
Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. По данным Минобороны РФ, операция по уничтожению украинских боевиков на границе в Курской области продолжается до сих пор.
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Элина Позднякова