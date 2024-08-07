«‎Есть дети»: Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область увеличилось

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Заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе Андрей Локтионов заявил, что до 28 человек выросло число пострадавших при атаках боевиков ВСУ в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
«К сожалению, среди пострадавших есть сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым, есть дети», — рассказал он.
По его словам, в основном у пострадавших сочетанные, взрывные травмы разными поражающими элементами — осколочные ранения и ожоги. Он добавил, что среди них есть больные в тяжелом состоянии, которые находятся в реанимации.
Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. Группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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