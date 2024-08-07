Захарова предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное количество фейков

Фото: сайт МИД РФ
Украина будет вбрасывать много фейков. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее в сети появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Правительство Курской области опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки.
Она добавила, что специалисты успевают отслеживать и опровергать это всё.
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной. Число пострадавших в результате атак ВСУ выросло до 28 человек.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Она добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Я понимаю, что огромное количество сейчас будет фейков, они уже есть, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта нейросетей было подделано якобы обращение губернатора Курской области», — сказала Захарова.
Она добавила, что специалисты успевают отслеживать и опровергать это всё.
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной. Число пострадавших в результате атак ВСУ выросло до 28 человек.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Она добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова