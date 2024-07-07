Стала известна причина отмены встречи Сийярто и Бербок

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планировала обсудить с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявил своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он сказал, что глава МИД Германии собиралась объяснить Сийярто «неуместность» такого визита. Затем, по словам Пушкова, венгерская сторона отменила встречу, не объяснив причину.
Ранее стало известно, что Венгрия отложила встречу между Бербоком и Сийярто на 8 июля. По данным информационного агентства Reuters, министерство иностранных дел Германии было удивлено таким решением.
Венгерское ведомство прокомментировало ситуацию и объявило, что встреча не была отменена, а была отложена по техническим причинам.
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«Лаконично и ясно», – заключил он.
Ранее стало известно, что Венгрия отложила встречу между Бербоком и Сийярто на 8 июля. По данным информационного агентства Reuters, министерство иностранных дел Германии было удивлено таким решением.
Венгерское ведомство прокомментировало ситуацию и объявило, что встреча не была отменена, а была отложена по техническим причинам.
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Александр Климов