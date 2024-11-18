Италия поделилась мнением об использовании своего оружия для ударов ВСУ вглубь России

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Италия сохраняет неизменной свою позицию в вопросе использования оружия Украиной, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
«Мы на стороне Украины и продолжим ее поддерживать. Это не значит, что не нужно одновременно работать над миром», — сказал министр.На полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе он заявил, что Рим продолжит поддерживать Киев, поставляя вооружения исключительно для использования на украинской территории.
«Мы твердо придерживаемся нашей линии: поставляем оружие для защиты Украины, но оно не предназначено для ударов по территории России», — отметил Таяни.Также он указал на необходимость избегать эскалации конфликта. По его словам, Италия поддерживает идею проведения мирной конференции с участием России, Китая, Индии и Бразилии, подобной той, что прошла ранее в Швейцарии.
«Необходимо препятствовать эскалации», — указал Таяни во время трансляции на сайте Еврокомиссии.Это заявление прозвучало на фоне сообщений New York Times о решении президента США Джо Байдена впервые разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.
Однако итальянские власти неоднократно подчеркивали, что их оружие поставляется исключительно для оборонительных целей и находится под строгим контролем.
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Мария Моисеева