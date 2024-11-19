Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Боррель удивился позднему решению США на удары американскими ракетами по России

Боррель удивился позднему решению США на удары американскими ракетами по России

Боррель: США разрешили Украине бить вглубь РФ до 300 км дальнобойными ракетами
Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Украина получила разрешение от США наносить удары по России с использованием западных ракет. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания глав МИД стран Евросоюза.
Он уточнил, что украинские Вооруженные силы смогут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Однако Боррель назвал этот радиус «лучше, чем ничего», добавив, что его это не впечатляет.

Боррель выразил удивление тем, что США приняли такое решение только сейчас, а не до президентских выборов.



«Почему сейчас — не знаю. Это решение администрации Байдена», — отметил он.
Ранее Боррель подчеркнул, что ЕС не принял единого решения по снятию ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России. Каждая страна будет принимать такие решения самостоятельно, заключил дипломат.

Читайте также:

Боррелю предсказали звание «пропагандиста кровопролития» в мировой истории

Боррель: Европе стоит «выучить язык силы»

Захарова прокомментировала заявление Борреля о превращении ЕС в военный блок НАТО
#сша
#мид
#украина
#дипломат
#ес
#жозеп боррель
#сво
В Курской области погиб человек после атаки дрона ВСУ
Губернатор Смирнов сообщил о гибели мирного жителя при ударе дрона ВСУ
19 ноября 2024, 00:30

Фото: iStock/maxim4e4ek

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского дрона. Он сказал об этом в Telegram-канале.
Инцидент произошёл днём в Большесолдатском районе, где беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадавший получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что это трагическое событие стало очередным подтверждением опасности, которой подвергаются жители приграничных районов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 ноября в Курской области ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту. В одном из автомобилей, попавших под атаку, находилась 34-летняя Юлия Кузнецова, редактор «Народной газеты». Журналистка хотела рассказать об обстановке в регионе. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале.

Читайте также:

Над российским регионом уничтожили 26 беспилотников

ПВО уничтожила 59 БПЛА ВСУ, два из них ликвидированы в Московской области

«Воин, а не инвалид»: боец СВО со страшным диагнозом вернется в зону боевых действий
#автомобиль
#беспилотник
#пострадавший
#соболезнования
#telegram
#бпла
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский посетил Купянск в Харьковской области
18 ноября 2024, 23:35

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск в Харьковской области 18 ноября сразу после визита в Покровск.
В своем Telegram-канале он сообщил, что поздравил украинских военных с Днем сержанта и вручил государственные награды наиболее отличившимся воинам, проявившим себя в боях.

«Имел честь отметить наградами лучших воинов, заслушал доклады наших командиров. Благодарен всем сержантам за их работу», — написал президент.
Зеленский отметил важность работы сержантов и заслушал доклады командиров подразделений о ситуации на фронте, безопасности и социальной обстановке в регионе.

Ранее президент Украины подчеркнул сложность обстановки на покровском направлении в ДНР. Зеленский обратил внимание на напряженность в регионе и выразил поддержку украинским военным, выполняющим там свои задачи.

Читайте также:

Захарова: Никакое оружие не может повлиять на ход спецоперации

Дистанцироваться от Украины: что будет обсуждаться на саммите G20, почему не позвали Зеленского и кто представляет Россию

«Оплеуха» Зеленскому: Шольц обманул главу киевского режима в вопросе разговора с Путиным
#telegram
#днр
#владимир зеленский
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Италия поделилась мнением об использовании своего оружия для ударов ВСУ вглубь России
Глава МИД Италии: Рим не изменил своей позиции по ударам ВСУ вглубь РФ
18 ноября 2024, 23:25

Фото: iStock/okfoto

Италия сохраняет неизменной свою позицию в вопросе использования оружия Украиной, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
«Мы на стороне Украины и продолжим ее поддерживать. Это не значит, что не нужно одновременно работать над миром», — сказал министр.
На полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе он заявил, что Рим продолжит поддерживать Киев, поставляя вооружения исключительно для использования на украинской территории.

«Мы твердо придерживаемся нашей линии: поставляем оружие для защиты Украины, но оно не предназначено для ударов по территории России», — отметил Таяни.
Также он указал на необходимость избегать эскалации конфликта. По его словам, Италия поддерживает идею проведения мирной конференции с участием России, Китая, Индии и Бразилии, подобной той, что прошла ранее в Швейцарии.

«Необходимо препятствовать эскалации», — указал Таяни во время трансляции на сайте Еврокомиссии.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений New York Times о решении президента США Джо Байдена впервые разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.

Однако итальянские власти неоднократно подчеркивали, что их оружие поставляется исключительно для оборонительных целей и находится под строгим контролем.

Читайте также:

«Ответ будет»: Володин прокомментировал разрешение Украине наносить удары вглубь РФ

Песков: Удары ATACMS могут выполнять только страны Запада, а не Украина

Картаполов: Разрешение Украине бить вглубь РФ не повлияет на ход спецоперации
#оружие
#мид
#италия
#ес
#вооружения
#ракеты
#киев
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дуда: Украинская армия не может атаковать Москву из-за радиуса действия ATACMS
18 ноября 2024, 22:49

Анджей Дуда (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что украинская армия не сможет нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу с помощью ракет дальнобойных ракет ATACMS производства США, так как радиус их действия не превышает 300 километров.
«Ракеты, которые имеют дальность до 300 километров, — это не те ракеты, которыми можно поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва или другие большие города, отдаленные от Украины», — подчеркнул Анджей Дуда.

Президент Польши полагает, что данные ракеты не подойдут для применения их для ударов по всей территории Российской Федерации. Дуда поддержал решение Франции и Великобритании присоединиться к позиции Соединённых Штатов Америки и отменить ограничения на использование Вооружёнными силами Украины западного оружия. Он сожалеет, что Германия не стала присоединяться к этим странам.

Ранее официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик призвал защитить всех гражданских лиц.

Читайте также:

Захарова: Никакое оружие не может повлиять на ход спецоперации

Журавлев: Байден хочет испортить жизнь Трампу разрешением ВСУ бить вглубь РФ

Политолог Фельдман объяснил разрешение Байдена использовать ВСУ ATACMS
#москва
#оружие
#президент
#данные
#ограничения
#всу
#ракеты
#петербург
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ООН призвала к защите гражданских лиц на фоне разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ
18 ноября 2024, 22:01

Фото: iStock/ Askolds

После разрешения Джо Байдена ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России ООН призвала защитить всех гражданских лиц, проинформировало Reuters.
«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — подчеркнул официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание, что ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход специальной военной операции. Она сказала, что если Киев будет атаковать территорию РФ дальнобойными ракетами, то это будет говорить о «прямом участии США и их сателлитов в боевых действиях против России». Мария Захарова передала, что в данном случае ответные действия Москвы в таком случае будут адекватными и ощутимыми.

Читайте также:

Журавлев: Байден хочет испортить жизнь Трампу разрешением ВСУ бить вглубь РФ

Политолог Фельдман объяснил разрешение Байдена использовать ВСУ ATACMS

В Кремле оценили данные о разрешении ударов вглубь РФ оружием США
#сша
#оружие
#безопасность
#жизнь
#данные
#операции
#всу
#киев
#байден
#рф
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Никакое оружие не может повлиять на ход спецоперации
18 ноября 2024, 20:56

Мария Захарова (Фото: @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала якобы данное Киеву разрешение наносить ракетные удары вглубь РФ. Она считает, что ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход СВО, передало МИД России в своём Телеграм-канале.
Мария Захарова подчеркнула, что на данный момент неизвестно появилась ли информация о разрешении президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории Российской Федерации из официальных источников.

«Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны», — отметила представитель МИД России.

Мария Захарова обратила внимание, что ни одно «чудо-оружие», на которые рассчитывают Владимир Зеленский и его последователи, не сможет повлиять на ход специальной военной операции.

Представитель МИД России сказала, что если Украина будет атаковать территорию РФ дальнобойными ракетами, то это будет свидетельствовать о «прямом участии США и их сателлитов в боевых действиях против России».

«Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», — резюмировала Захарова.

Читайте также:

Политолог Фельдман объяснил разрешение Байдена использовать ВСУ ATACMS

«Ответ будет»: Володин прокомментировал разрешение Украине наносить удары вглубь РФ

В Кремле оценили данные о разрешении ударов вглубь РФ оружием США
#сша
#оружие
#мид
#данные
#украина
#мария захарова
#информация
#владимир зеленский
#всу
#рф
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боррель: Европе стоит «выучить язык силы»
18 ноября 2024, 20:06

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

После прибытия на встречу глав МИД объединения в Брюсселе верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что если Европа хочет стать геополитическим игроком, то ей нужно «выучить язык силы», проинформировала газета Politico.
«Вы не можете претендовать на роль геополитической державы, если вам требуются недели и месяцы для того, чтобы начать действовать... Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», — подчеркнул Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС обратил внимание, что в начале своего мандата призывал Евросоюз «выучить язык силы». Для достижения данной цели странам — членам объединения нужно сохранять единство.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель войдет в мировую историю как кровавый пропагандист за чужой счет.

Читайте также:

Захарова прокомментировала заявление Борреля о превращении ЕС в военный блок НАТО

Боррель провел утро понедельника в бомбоубежище в Киеве

Боррель призовёт Запад поддерживать Украину из-за неопределённости в планах Трампа
#заявление
#ес
#евросоюз
#запад
#жозеп боррель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Смирнов: В курском приграничье сбили управляемую авиабомбу ВСУ
18 ноября 2024, 20:06

Фото: istockphoto/vadimrysev

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области. Это произошло в приграничном районе региона.
Об этом сообщил глава областной администрации Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале губернатор поблагодарил бойцов ПВО за оперативную, слаженную и чёткую работу. В ночь на 18 ноября в небе над Курской областью было уничтожено шесть украинских беспилотников, днём — ещё два. Накануне, 17 ноября, силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая, атакуя с помощью беспилотников, а теперь ещё и применяя управляемые авиабомбы, мирные города и объекты на территории российских регионов.

Читайте также:

ПВО уничтожила 59 БПЛА ВСУ, два из них ликвидированы в Московской области

Над российским регионом уничтожили 26 беспилотников

Две управляемые авиабомбы украинской армии сбили в Курской области
#губернатор
#ночь
#режим
#пво
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico: На Украине уверены, что Кузьминов, угнавший Ми-8, сам виноват в своей гибели
18 ноября 2024, 19:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сотрудник разведки Украины прокомментировал в беседе с изданием Politico смерть пилота Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет Ми-8.
«Кузьминов хотел денег, поэтому он их получил. <…> Мы дали ему полмиллиона долларов», — объявил сотрудник украинской разведки.

Он обратил внимание, что во время нахождения на территории Украины, Максим Кузьминов был в безопасности, но он покинул страну. Принятие данного решения повлекло за собой его смерть, поскольку в Испании украинские спецслужбы оказались бессильны.

«Как вы думаете, как мы могли бы его защитить? Кузьминов идет по пляжу в Испании в шлепанцах и с $500 тыс. под мышкой, а его сопровождают наши двурукие бойцы?» — поделился сотрудник украинской разведки.

Ранее сообщалось, что в Одессе ракета американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot упала на автомобильную парковку около жилого дома — её должен был сбить российский «Искандер». В результате падения погибли восемь человек.

Читайте также:

Бывший командир бригады ВСУ подозревается в поставке наркотиков в армию

ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР

Песков: Удары ATACMS могут выполнять только страны Запада, а не Украина
#смерть
#украина
#страны
#человек
#всу
#испания
Следите за нашими новостями
в удобном формате