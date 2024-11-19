Боррель удивился позднему решению США на удары американскими ракетами по России

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Украина получила разрешение от США наносить удары по России с использованием западных ракет. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания глав МИД стран Евросоюза.
Он уточнил, что украинские Вооруженные силы смогут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Однако Боррель назвал этот радиус «лучше, чем ничего», добавив, что его это не впечатляет.
Боррель выразил удивление тем, что США приняли такое решение только сейчас, а не до президентских выборов.
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Боррель выразил удивление тем, что США приняли такое решение только сейчас, а не до президентских выборов.
«Почему сейчас — не знаю. Это решение администрации Байдена», — отметил он.Ранее Боррель подчеркнул, что ЕС не принял единого решения по снятию ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России. Каждая страна будет принимать такие решения самостоятельно, заключил дипломат.
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Мария Моисеева