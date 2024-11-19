США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по России

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США предварительно уведомили Республику Корею о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Об этом информирует Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля.
Высокопоставленный чиновник, который сопровождал главу Республики Корея во время визита в Бразилию на саммит G20, также сообщил журналистам, что, хотя Вашингтон поделился своим решением с Сеулом, между двумя союзниками не было никаких обсуждений по предоставлению Южной Кореей оружия Киеву.
Напомним, 17 ноября стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.
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Екатерина Коршунова