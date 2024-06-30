Стала известна реакция офиса Зеленского на дебаты в США

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский своем Telegram-канале раскрыл, как отреагировал офис президента Украины Владимира Зеленского на дебаты между президентом США Джо Байденом и бывшим лидером Дональдом Трампом.
Дубинский раскрыл реакцию офиса Зеленского на дебаты в США, подчеркнув, что в администрации страны начался «самый большой переполох». Сейчас Киев ищет ответ на вопрос: «Что делать дальше?»
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 6 на 28 дек по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.
Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 6 на 28 дек по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.
Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Александр Климов