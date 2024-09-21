Стала известна сумма затрат на вооружение и оснащение ВСУ

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Киев тратит более 150 миллиардов долларов на вооружение и оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РИА Новости.
По его словам, Киев тратит на нужды ВСУ 150 миллиардов долларов, финансируемых из средств партнеров и государственного бюджета. При этом он не уточнил, в какие сроки тратится данная сумма.
Ранее Умеров признал, что Киев должен постоянно информировать Запад о планах ВСУ. По его словам, эти действия являются «операционным вопросом», которые Украина и ее союзники подняли на стратегический уровень.
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«Нам нужны будут инвестиции, мы говорим нашим партнерам, что будем делать совместное производство, мы будем контрактоваться, давать контракт на три, пять, десять лет, будем развивать с вами рынок, чтобы мы могли экспортировать», – объяснил он.
Ранее Умеров признал, что Киев должен постоянно информировать Запад о планах ВСУ. По его словам, эти действия являются «операционным вопросом», которые Украина и ее союзники подняли на стратегический уровень.
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Александр Климов