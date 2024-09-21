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Стала известна сумма затрат на вооружение и оснащение ВСУ

Умеров: Украина тратит более 150 млрд долларов на нужды ВСУ
21 сентября 2024, 23:55
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киев тратит более 150 миллиардов долларов на вооружение и оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РИА Новости.
По его словам, Киев тратит на нужды ВСУ 150 миллиардов долларов, финансируемых из средств партнеров и государственного бюджета. При этом он не уточнил, в какие сроки тратится данная сумма.

«Нам нужны будут инвестиции, мы говорим нашим партнерам, что будем делать совместное производство, мы будем контрактоваться, давать контракт на три, пять, десять лет, будем развивать с вами рынок, чтобы мы могли экспортировать», – объяснил он.



Ранее Умеров признал, что Киев должен постоянно информировать Запад о планах ВСУ. По его словам, эти действия являются «операционным вопросом», которые Украина и ее союзники подняли на стратегический уровень.

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#оружие
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#украина
#всу
#финансирование
В Британии допустили признание Зеленским поражения Украины
Меркурис: Зеленский признает поражение Украины в конфликте с Россией
21 сентября 2024, 23:58

Президент Украины Владимир Зеленский может признать поражение Вооруженных сил (ВСУ) своей страны в конфликте с Россией и вступить с ней в переговоры, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.
«Есть еще одна возможность, и она заключается в том, что Зеленский, Ермак и остальные <…> в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действия», – допустил он.

Аналитик подчеркнул, что ВСУ понесли очень большие потери. Он также предположил, что Запад не окажет Киеву необходимой помощи. Поэтому у Украины нет другого выбора, кроме диалога с Россией и прекращения огня. По мнению Меркуриса, это решение имеет смысл.

Ранее британский эксперт заявил, что ВСУ не смогут удержать свои позиции на всей линии фронта. По мнению аналитика, конфликт подходит к концу.

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В Германии объяснили возможность решения Байдена разрешить ВСУ удары по России
Tagesschau: Байден может разрешить ВСУ удары вглубь РФ, желая улучшения наследия
21 сентября 2024, 23:25

Президент США Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории, передает немецкое издание Tagesschau.
«Ходят слухи, что президент Байден хочет улучшить свое "наследие". Он мог бы либо дать [Украине] разрешение на применение оружия дальнего действия, либо отказаться от своего прежнего запрета на членство Украины в НАТО», – утверждается в материале.

Отмечается, что первый вариант помог бы Киеву в военном плане, а второй – в политическом.

Ранее президент Украины Зеленский признал, что Киев Все еще не получил ни от США, ни от Великобритании снятие запрета на использование ракет большой дальности для ударов вглубь России.

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#украина
#джозеф байден
#сша
#всу
#удар
#россия
#германия
#владимир зеленский
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Трамп прокомментировал предложение Харрис провести второй раунд дебатов
Трамп о предложении Харрис провести второй раунд дебатов: «Уже поздно»
21 сентября 2024, 23:16

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал предложение своей соперницы от Демократической партии Камалы Харрис провести второй раунд дебатов, заявили, что «уже слишком поздно», сообщает ТАСС.
По словам Трампа, Харрис и ее команда видят, что предвыборная кампания идет не лучшим образом, что стало причиной предложения провести очередной раунд дебатов.

«Но проблема в том, что уже слишком поздно для еще одних дебатов. Голосование уже началось», – сказал Трамп, добавив, что у Харрис уже был шанс провести дебаты на телеканале Fox News, однако она отказалась.

Трамп напомнил, что Харрис участвовала в двух телевизионных дебатах в 2024 году. По словам республиканца, демократы хотят еще одной встречи, потому что считают, что «серьезно проигрывают».

«Она как боксер, который выходит на ринг и после нокаута первым делом говорит, что хочет реванш», – резюмировал Трамп.

До этого Харрис подтвердила, что готова к вторым прямым дебатам с Трампом 23 октября. Ранее руководитель избирательной кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон сообщил CNN, что Харрис приняла приглашение на новые дебаты с Трампом.

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#дональд трамп
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#выборы
#сша
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Стал известен новый состав правительства Франции
Первое заседание нового состава кабмина Франции назначили на 23 сентября
21 сентября 2024, 22:25

Фото: iStock/laurence soulez

Во Франции утвердили новый состав правительства, первое заседание кабмина назначили на понедельник, 23 сентября. Об этом сообщил генсек Елисейского дворца Алекси Колер во время трансляции в своих соцсетях.
«Первый совет министров в новом составе состоится в понедельник в 15 часов (16.00 мск — прим.ред.)», — заявил Колер.
В новом составе правительства полностью отсутствуют министры от левых партий, несмотря на победу их блока на выборах.

Ранее сообщалось, что в Париже несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и недавно назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье. Отмечалось, что акция протеста организована партией левых, молодежными и феминистскими организациями.

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#париж
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Макрон назначил нового главу МВД Франции
На пост главы МВД Франции назначили сенатора-республиканца Ретайо
21 сентября 2024, 21:56

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Новым главой МВД Франции назначен 63-летний сенатор-республиканец Бруно Ретайо. Об этом сообщил генсек Елисейского дворца Алекси Колер, трансляция его выступления велась в официальном аккаунте офиса президента в соцсети Х.
С 2014 года Ретайо является главой фракции республиканцев в Сенате – верхней палате парламента. В 2022 году он пытался баллотироваться на пост президента Франции, однако по итогам внутрипартийных выборов проиграл Эрику Сьотти.

Политик известен своей жестокой позицией в отношении партии главы государства Эммануэля Макрона.

На своём новом посту Ретайо собирается укрепить безопасность путём введения сроков кратковременного тюремного заключения при первом же правонарушении, снизить возраст юридической ответственности до 16 лет, отменить пособие семьям, в которых родители не выполняют обязанности по воспитанию гражданской ответственности детей.

Также ранее политик призывал сократить число чиновников, ввести ограничение права на проведение забастовок, реформировать рынок труда и восстановить «французскую социальную модель» путём борьбы с идеологией исламизма. За последнее предложение его обвинили в расизме.

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#франция
#мвд
#правительство
#эммануэль макрон
#пост
#министр
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Стало известно, о чем Зеленский просит Вселенского патриарха
Киев просит Константинополь дать Православной церкви Украины статус патриархата
21 сентября 2024, 21:53

Зеленский попросил Константинополь присвоить Православной церкви Украины статус патриархата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания. Отмечается, что лидер киевского режима обратился с соответствующей просьбой к экзархам Константинопольского патриархата во время встречи с ними в Киеве 28 августа.
«Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского патриарха Варфоломея, будут советоваться», — заявил он.
Зеленский туманно добавил, что у экзархов есть «видение плана действий», чтобы дать ПЦУ статус патриархата, но им нужно посоветоваться и все согласовать, чтобы потом «должны вернуться с конкретными предложениями».

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#зеленский
#церковь
#православие
#киев
#украина
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ВВС Израиля за день атаковали около 400 пусковых установок «Хезболлах» в Ливане
21 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/e-crow

ВВС Израиля в ходе массированных ракетных ударов по югу Ливана атаковали порядка 400 пусковых установок вооружённого крыла шиитского движения «Хезболлах». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Отмечается, что такое количество пусковых установок, а также несколько тысяч контейнеров для ракетных установок были поражены в течение сегодняшнего дня.

Ранее аналитик Станислав Тарасов заявил, что развитие отношений между Израилем и Ливаном движется по негативному сценарию, который угрожает устойчивости ливанской государственности и госбезопасности. Востоковед также задался вопросом, существует ли сейчас сила, способная остановить такое развитие событий, которое будет стоить больших потрясений всему Ближнему Востоку.

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#израиль
#цахал
#ливан
#конфликт
#атака
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«Преступление»: в Молдавии оценили слова Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья
Кандидат в главы Молдавии Стояногло пообещал наладить диалог с Приднестровьем
21 сентября 2024, 21:29

Фото: iStock/DesignRage

Экс-генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны Александр Стояногло заявил, что слова нынешней главы государства Майи Санду о вступлении страны в Евросоюз без Приднестровья являются преступлением против государства. Такое заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.
Политик пообещал пообещал наладить диалог с Приднестровьем, поскольку его потеря означала бы утрату государственности Молдавии.

Также Стояногло отметил, что при нём страна будет поддерживать хорошие отношения с автономией. Он выразил готовность начать общение с руководством Приднестровья уже с первых дней на посту главы государства.

Ранее Санду заявила, что Молдавия не собирается откладывать интеграцию в Евросоюз на десятки лет в случае, если не удастся решить споры с Приднестровьем. При этом она всё же заявила о желании вступать в ЕС вместе с автономией.

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#приднестровье
#евросоюз
#выборы
#президент
#политика
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В Литве призвали расстреливать за русские песни и фильмы
Литовский ведущий Раманаускас предложил расстреливать за русские песни и фильмы
21 сентября 2024, 21:14

Фото: iStock/NejauPhoto

Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, кто слушает музыку и смотрит фильмы на русском языке. Его слова приводит Sputnik Литва.
Он предложил представить семью, в которой отец на высокой громкости смотрит русский фильм, а мать слушает русские песни. А затем задался вопросом, что сделать в первую очередь – отобрать у них детей, а потом расстрелять, или же сделать это прямо при детях. Затем сам же пришёл к выводу, что лучше сначала забрать детей. По его словам у «таких» обязательно надо отбирать детей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в прибалтийских странах русский язык вытеснили уже во всех сферах жизни.

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