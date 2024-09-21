Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Украинские военные не могут удержать своих позиций по все фронту, ВС РФ наступают повсюду. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире ютуб-канала Duran. По его словам, ВСУ разбиты на всех участках линии боевого соприкосновения.
«Реальность такова, что Украина разбита, и она разбита по всей линии фронта, и украинские военные не в состоянии удержать свои позиции нигде, в это время русские наступают во всех местах», — пояснил он.По словам Меркуриса, в рядах ВСУ с каждым днем множится усталость, мобилизованные бегут или умирают, Украина не в силах оказывать сопротивление невероятно мощной российской армии.
«Они не в состоянии бороться с этой невероятно мощной российской армией. <…> Я хотел сказать, что конец уже близок», — заключил аналитик.Ранее Зеленский признал, что Киев Все еще не получил ни от США, ни от Великобритании снятие запрета на использование ракет большой дальности для ударов вглубь России.
Читайте также:
Зеленский: Украина не получила от США и Британии разрешения на удары вглубь РФ
В США отметили интенсивность российских ударов по ВСУ в Курской области
На Западе спрогнозировали сценарий капитуляции Зеленского
Данил Пономарев