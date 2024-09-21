В США отметили интенсивность российских ударов по ВСУ в Курской области

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ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Курской области и в приграничных районах. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что ВВС России продолжают использовать истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки противника в региона. Эти удары нацелены на то, чтобы отрезать подкрепления ВСУ от Курской области.
Согласно информации источника, Су-34 обладают большей дальностью полета и грузоподъемностью, что позволяет им выполнять подобные задачи.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Согласно информации источника, Су-34 обладают большей дальностью полета и грузоподъемностью, что позволяет им выполнять подобные задачи.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова