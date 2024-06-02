Стала известна тайно поставляющая оружие Киеву европейская страна

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Власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ; мусульманско-хорватская часть страны) производят вооружение, а затем тайно перепродают его Украине через третьи страны.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал президент Республики Сербской (РС, другая часть страны) Милорад Додик. Он сообщил, что эти фабрики Федерации БиГ находятся под контролем НАТО. Их собственник, правительство Федерации БиГ, пошло на то, чтобы в число совладельцев вошли американские фонды.
Додик пояснил, что Республика Сербская не может значительно повлиять на эту ситуацию. Он добавил, что РС может только получать информацию и препятствовать прямым поставкам оружия на Украину, что и делает.
В марте нынешнего года в Сети получили распространение фотографии украинских военных с боеприпасами боснийского производства. В связи с этим министр внешней торговли и экономических связей всей Боснии и Герцоговины серб Сташа Кошарац потребовал от властей проверить военные предприятия Pretis и BNT Novi Travnik, но его запрос был проигнорирован.
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Додик пояснил, что Республика Сербская не может значительно повлиять на эту ситуацию. Он добавил, что РС может только получать информацию и препятствовать прямым поставкам оружия на Украину, что и делает.
В марте нынешнего года в Сети получили распространение фотографии украинских военных с боеприпасами боснийского производства. В связи с этим министр внешней торговли и экономических связей всей Боснии и Герцоговины серб Сташа Кошарац потребовал от властей проверить военные предприятия Pretis и BNT Novi Travnik, но его запрос был проигнорирован.
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Александр Бойцов