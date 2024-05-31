Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад производит оружие медленнее, чем Россия. Об этом он сказал в интервью газете Guardian.
«Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что разведчиков ВС РФ судят за похищение и убийство девушки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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