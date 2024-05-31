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Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие

Зеленский: Запад производит оружие медленнее, чем Россия
31 мая 2024, 15:29

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад производит оружие медленнее, чем Россия. Об этом он сказал в интервью газете Guardian.
«Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Ранее сообщалось, что разведчиков ВС РФ судят за похищение и убийство девушки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Почти четверть века колонии: россиянин поплатился за попытку перейти в ВСУ
Суд в Воронеже дал 24 года колонии россиянину за намерение воевать против ВС РФ
31 мая 2024, 15:19

Фото: iStock/:OlFedv

Суд в Воронеже приговорил к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы россиянина Александра Шевченко, который пытался воевать против ВС РФ, пишет «Интерфакс».
Он пытался вступить в украинскую террористическую организацию. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина 1997 года рождения попытался незаконно пересечь границу России в Воронежской области. Там он и был задержан. По дороге он расправился с таксистом, который вез его к пограничной зоне.

Мужчину признали виновным по статье о государственной измене.

Ранее в Екатеринбурге жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма.

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Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»
Reuters: хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»
31 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/bpawesome

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о ракетном ударе по авианосцу Штатов «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море.
Об этом пишет агентство Reuters.

По словам представителя военной группировки, ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию в рамках реагирования на американо-британскую агрессию. При ударе применялись крылатые и баллистические ракеты.

В среду сообщалось, что Иран передал хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр». По данным иранской стороны, йеменские повстанцы тоже делают собственную баллистическую ракету «Мухит».

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#сша
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#ракета
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Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов
«Голос Америки»*: фонд Клуни просит выдать ордер на арест российских журналистов
31 мая 2024, 15:05

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Об этом Нейстат сообщила в интервью «Голосу Америки»*.
Она отметила, что в уголовных кодексах некоторых государств имеется статья о «пропаганде войны». В странах, где есть данная норма, организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.

По словам Нейстат, подобных обращений еще не направляли. Также она не назвала имена журналистов, которых проект планирует преследовать.

Нейстат заключила, что имеются в виду «наиболее очевидные российские пропагандисты».

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Столтенберг призвал выделять Украине по 40 млрд евро ежегодно
31 мая 2024, 15:01

Фото: iStock/darkojow

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости ежегодного выделения по 40 миллиардов евро на помощь Украине.
Также он подчеркнул, что выделение данной суммы должно стать обязательным.

По словам Столтенберга, Украина нуждается в предсказуемости финансирования, что позволит ей заранее планировать свою оборону и контрнаступательные операции.

Заявления генсека говорят о том, что НАТО настроены на долгосрочную поддержку Украины. Это свидетельствует о продолжающемся давлении США на европейских союзников с целью увеличения ими вклада средств в Украину.

При этом следует обратить внимание, что сумма указана в евро, что подчёркивает желание США переложить всю ответственность за финансирование Киева на европейские государства.

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#нато
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Евросоюз ввёл санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко
31 мая 2024, 14:48

Фото: сайт Кремля

Евросоюз ввёл санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко за содействие развитию военного сотрудничества России и КНДР. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза, которое опубликовано в «Официальном журнале ЕС».
Отмечается, что ограничения также введены против «Восточной стивидорной компании», которая якобы занималась поставкой в Россию боеприпасов из Северной Кореи.

Из заявления следует, что Кожемяко играл ключевую роль при организации официального визита в Россию главы КНДР Ким Чен Ына в сентябре прошлого года. Тогда же Кожемяко подарил лидеру военную форму и оружие, ввезённые в КНДР для изучения путём обратной инженерии. Такой шаг является нарушением санкции ООН на поставки вооружения.

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#евросоюз
#санкции
#приморский край
#губернатор
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Американский журналист Карлсон сделал неприятное для Украины и Запада заявление о России
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россию победить невозможно
31 мая 2024, 14:45

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон заявил в эфире Tucker Carlson Network, что Россию победить невозможно.
Журналист отметил, что у Украины отсутствуют шансы победить государство, население которого на 100 миллионов человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо значительнее, чем у нее. Карлсон признал, что за Украиной на самом деле стоит Вашингтон.

Ранее Карлсон сообщил, что администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России. Мотивы поступков американского лидера остались необоснованными для общественности.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон в феврале этого года посетил РФ и взял интервью у президента РФ Владимира Путина, которое вызвало мировой отклик.

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Такер Карлсон рассказал о необъявленной войне между США и Россией
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#рф
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Песков обвинил западные страны в нагнетании провоенных настроений
31 мая 2024, 14:42

Фото: сайт Кремля

Западные страны нагнетают провоенные настроения и продолжают эскалацию напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что чем более дальнобойное оружие западные союзники поставляют Украине, тем дальше будет продвигаться российская армия. Также он подчеркнул, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.

Песков полностью согласился с этим заявлением, подчеркнув, что Запад намеренно нагнетает обстановку. В связи с этим продолжается эскалация напряжённости.

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#украина
#россия
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Считает ловушкой: Зеленский снова отказался от диалога с Москвой
The Guardian: Зеленский снова отказался от диалога с Москвой
31 мая 2024, 14:41

Бывший украинский президент Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию The Guardian.
«Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы «ловушкой», – говорится в публикации.

Россия не раз говорила о готовности к переговорам по Украине, но киевский режим не просто не пошел на них, а ввел запрет на законодательном уровне.

Запад также призывает РФ к переговорам, однако американское руководство никак не реагирует на постоянные отказы Киева решить все вопросы дипломатическим путем. Как отмечали в Кремле, сейчас для России в приоритете достичь целей спецоперации.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая. В Госдуме политика обвинили в захвате власти.

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Евросоюз ввёл санкции против граждан КНДР за якобы оказание военной помощи России
ЕС ввёл санкции против девяти фигурантов из КНДР за якобы военную помощь России
31 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз ввёл санкции против девяти граждан и компаний из КНДР за якобы оказание военной помощи России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что 31 мая Совет Евросоюза ввёл санкции против шести физлиц и трёх организаций, которые якобы осуществляют деятельность по уклонению от санкций.

По данным Совета, Северная Корея могла генерировать средства для незаконных ядерных программ и программ баллистических ракет, нарушая при этом соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Также КНДР могла оказывать военную поддержку «агрессивной войне России против Украины».

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#россия
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#санкции
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