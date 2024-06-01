В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие

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Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что украинское противостояние продемонстрировало, что необходимо разрабатывать более дешевое оружие. Об этом Бауэр сообщил во время выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Генерал утверждает, что это неправильно, когда дрон стоимостью десять тысяч долларов уничтожает танк стоимостью десять миллионов долларов или ракету стоимостью три с половиной миллиона долларов используют для уничтожения такого беспилотника. Бауэр отметил, что Североатлантическому альянсу следует сбалансировать число высококачественного и дорогого оружия, в пользу более дешевого оружия для менее значимых целей.
Он заключил, что не надо впадать в крайности по данному вопросу.
Ранее командир расчета «Урагана» группировки с позывном «Карат» заявил, что артиллеристы российской группировки «Север» огнем из реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыли место, где украинские боевики заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он заключил, что не надо впадать в крайности по данному вопросу.
Ранее командир расчета «Урагана» группировки с позывном «Карат» заявил, что артиллеристы российской группировки «Север» огнем из реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыли место, где украинские боевики заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова