Стала известна тема переговоров Белоруссии и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе контактов с США обсуждаются не только вопросы работы дипломатических миссий, но и тема ядерных материалов. Об этом сообщает агентство Белта.
По словам политика, в переговорной повестке присутствует вопрос нераспространения оружия, поскольку, как он отметил, у Белоруссии имеется значительное количество ядерных материалов. Он подчеркнул, что все они находятся под контролем, а МАГАТЭ осведомили о местах их хранения.
Также белорусский лидер отметил, что американская сторона сама формирует круг тем для обсуждения. По его словам, речь идет о более широком пакете вопросов, а не только о теме так называемых политзаключенных. Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии, по его мнению, осужденных такой категории нет, так как в стране отсутствуют политические статьи.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что не выдвигал Соединенным Штатам никаких встречных требований, в том числе по вопросу санкций.
