Стала известна тема переговоров Белоруссии и США

БелТА: Белоруссия и США обсуждают на переговорах ядерные материалы

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе контактов с США обсуждаются не только вопросы работы дипломатических миссий, но и тема ядерных материалов. Об этом сообщает агентство Белта.