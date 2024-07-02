Министр обороны РФ Белоусов поздравил 106-ю дивизию с освобождением Раздоловки

Фото: Минобороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением села Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Telegram.
В своей телеграмме Белоусов выразил восхищение стойкостью и мужеством военнослужащих, а также отметил самоотверженность командования и личного состава дивизии в ходе боевых действий в ДНР.
28 июня российские военные заняли Раздоловку. В Донецкой Народной Республике сообщили, что контроль над этим населенным пунктом позволит расширить плацдарм для дальнейших действий в районе Северска. Занятие Раздоловки также даст возможность для более активных операций по нанесению ударов по логистическим объектам противника.
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«Министр обороны направил телеграмму бойцам 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени Кутузова бригады. В ней он отметил, что руководство страны высоко ценит подвиг солдат», — говорится в сообщении.
28 июня российские военные заняли Раздоловку. В Донецкой Народной Республике сообщили, что контроль над этим населенным пунктом позволит расширить плацдарм для дальнейших действий в районе Северска. Занятие Раздоловки также даст возможность для более активных операций по нанесению ударов по логистическим объектам противника.
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Мира Полтева