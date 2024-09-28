Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стала известна выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW

Стала известна выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW

РИА Новости: США экономят $20 млн, поставляя ВСУ «просроченные» авиавбомбы JSOW
28 сентября 2024, 04:38
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Поставка Украине дальнобойных управляемых авиабомб JSOW (Joint Standoff Weapon) позволит США сэкономить около 20 миллионов долларов, передает РИА Новости.
По мнению экспертов, Киев получит базовую конфигурацию AGM-154A. Специалисты подсчитали выгоду от поставок Украине «просроченных» JSOW. По их словам, JSOW поможет увеличить дальность поражения истребителей F-16, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), особенно при запуске на больших высотах.

В то же время приобретение устаревшего оружия с 20-летним сроком службы позволит американским военным ежегодно экономить миллионы долларов на обслуживании, добавляют эксперты.



Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил Пентагону предоставить Киеву JSOW, которые позволят ВСУ увеличить зону действия украинских истребителей.

Читайте также:

Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО над российским регионом

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО

Источник в Анкаре рассказал о возможных местах проведения второй конференции по Украине
#всу
#украина
#сша
#джозеф байден
#истребитель f-16
#поставки
Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины
Ван И: США нужно перестать очернять Китай из-за Украины
28 сентября 2024, 04:19

Фото: iStock/Sky_Blue

Министр иностранных дел Китая Ван И, встретившийся с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить клеветать на Китай из-за позиции Пекина по Украине, передает РИА Новости.
«США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», – отметил дипломат.

Ван И добавил, что позиция Китая по Украине ясна, и Пекин настаивает на продвижении переговоров и мирных решений.

Ранее министр иностранных дел Китая заявил, что конфликт на Украине становится все более разрушительным, и в этом контексте Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать атомные электростанции.

Читайте также:

Китай призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке

Китай выразил готовность отправить Украине гумпомощь

В Китае отреагировали на обвинения в свой адрес по украинскому кризису
#украина
#сша
#мид
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области
28 сентября 2024, 03:22

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области и захватил район Нижний Паровой, сообщил командир спецназа Апти Алаудинов в Telegram-канале.
По его словам, бойцы «взяли участок и полностью уничтожили противника, сидевшего в этом участке».

«Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился», – добавил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» отметил, что в Курской области были уничтожены несколько иностранных наемников. Он добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинской армии есть наемники из дружественных стран.

Читайте также:

Алаудинов: Зеленскому придётся капитулировать на фоне успехов российских войск

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Командир «Ахмата» рассказал об обороне Курской области от ВСУ
#курская область
#украина
#всу
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МАГАТЭ отчиталась об атаках БПЛА и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели
28 сентября 2024, 02:40

Фото: istock/chuyu

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила о налетах беспилотников и взрывах в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) за последнюю неделю.
«На ЗАЭС группа МАГАТЭ слышала взрывы в течение всей недели, в том числе несколько взрывов вблизи площадки, хотя никаких повреждений станции не сообщалось», – отмечается в отчете.

Эксперты МАГАТЭ обратили внимание на нестабильную ситуацию вокруг станции. В прошлую субботу команда ЗАЭС сообщила миссии, что подстанция в 300 метрах от станции подверглась атаке беспилотника. Эксперты осмотрели территорию.

По сообщениям, 21 сентября представителю МАГАТЭ показали поврежденный БПЛА трансформатор на подстанции «Заря» в Энергодаре. Директор подстанции Юрий Черничук заявил, что в результате удара беспилотника был поврежден трансформатор, из которого вытекло масло, но пожара не произошло.

Читайте также:

«Россия за нас втягивается»: Лукашенко пригрозил НАТО ядерным оружием

«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ

Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС
#магатэ
#запорожская аэс
#бпла
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров заявил о нахождении Ближнего Востока на грани большой войны
Лавров: Ближний Восток находится на грани войны, которую очень кто-то желает
28 сентября 2024, 01:41

Фото: istock/chuyu

Ближний Восток находится на грани войны, заявил министр иностранных дел России Лавров в Совете Безопасности ООН.
«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», – заявил он.

Лавров заявил американским представителям, что без поддержки Вашингтона не удастся быстро и эффективно урегулировать израильско-палестинский конфликт, что поможет вернуться к переговорам о создании независимого палестинского государства.

В начале сентября Лавров прокомментировал сообщения о том, что переговоры между Израилем и палестинской военизированной группировкой ХАМАС провалились. Он подчеркнул, что мирная инициатива в стиле ультиматума без немедленного прекращения огня приведет к затягиванию конфликта.

Читайте также:

Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в секторе Газа

В России заявили о выходе спирали насилия за рамки палестино-израильского конфликта

Россия осудила действия Израиля в отношении Ливана
#хамас
#израиль
#сергей лавров
#мид рф
#палестина
#сша
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоруссия и Россия подготовили договор о гарантиях безопасности
Рыженков: Белоруссия и РФ подготовили договор о гарантиях безопасности
28 сентября 2024, 01:23

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Белоруссия и Россия планируют подписать договор о безопасности, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, что сообщает телеканал RTVI.
По его словам, одним из ключевых пунктов договора является положение о ядерном оружии. Подписание документа приурочено к 25-летию образования Союзного государства. Дипломат подчеркнул, что «пока проект договора практически согласован».

Он добавил, что министерства иностранных дел Беларуси и России провели ряд консультаций, в ходе которых были учтены мнения всех профильных военных ведомств, а также органов, отвечающих за вопросы безопасности.

Рыженков напомнил, что на белорусской территории размещено ядерное оружие.

«Об этом знают все наши соседи, которые наращивают свои военные мускулы на границе Беларуси, но никак не делают шаг вперед», – добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что новый договор будет включать в себя принципы применения ядерного и обычного оружия, а также другие способы обороны стран, входящих в состав Союзного государства.

Читайте также:

Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи залётов БПЛА

Лукашенко раскрыл, с чего может начаться третья мировая война

Лукашенко: западные спецслужбы видят Белоруссию как возможное место эскалации
#ядерное оружие
#белоруссия
#россия
#договор
#безопасность
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом
28 сентября 2024, 01:06

Фото: istock/aapsky

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что в ближайшие часы начнут удары по подземным стратегическим объектам ливанской «Хезболлы» под Бейрутом, сообщает РИА «Новости».
«В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые "Хезболла" разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее официальный представитель министерства обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль организовал массированный удар по главному военному командному центру «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира ливанского движения была «намеренно построена под жилым домом» в Бейруте. Хагари добавил, что результаты атаки будут обнародованы позже.

Читайте также:

В МИД РФ назвали способ завершения конфликта на Ближнем Востоке

Лавров заявил о нахождении Ближнего Востока на грани большой войны

Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в секторе Газа
#цахал
#ливан
#израиль
#армия
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США и Ирак договорились о выводе американских войск
28 сентября 2024, 00:51

Фото: iStock/Im Yeongsik

США и Ирак договорились о выводе американских войск и сворачивании международной военной миссии для борьбы с ИГИЛ*. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Белый дом не сообщил, сколько военных покинет ближневосточную страну. В настоящее время в стране дислоцировано около 2500 военнослужащих.

По словам американских чиновников, первые военные начнут покидать базу Айн эль-Асад и международный аэропорт Багдада на западе Ирака и переедут на базу Харир в Эрбиле после президентских выборов в США в ноябре. Первый этап продлится до сентября 2025 года.

Операция «Непоколебимая решимость» будет завершена к 2026 году. Силы коалиции продолжат борьбу с ИГИЛ* в Сирии, где в настоящее время размещено около 900 американских военнослужащих.

Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что он сыграл свою роль в выводе американских войск из Афганистана в 2021 году. По словам Макмастера, политик отчасти ответственен за сложившуюся ситуацию, поскольку начал переговоры с талибами** об условиях вывода войск из Афганистана.

Читайте также:

США планируют начать переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны

Al Arabiya: Американская военная база в Курдистане подверглась атаке дрона

Ирак подал жалобу на агрессию Ирана в Совбез ООН

* «Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация

** запрещенная в России террористическая организация
#ирак
#сша
#сирия
#армия
#военные
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии супружескую пару задержали за трансляцию российских каналов
Таможня ФРГ: супружеская пара задержана за показ российских каналов
28 сентября 2024, 00:34

Фото: iStock/macky_ch

Супружеская пара, проживающая в Германии, подозревается в трансляции российских телеканалов через Интернет, сообщила таможенная служба Германии.
Подозреваемые были идентифицированы как 37-летний немец и его 42-летняя жена, гражданка Украины.

«Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года», – говорится в сообщении.

В результате обыска в доме супругов было изъято оборудование и 40 000 евро наличными. Также был наложен арест на сумму 120 000 евро, что соответствует предполагаемому доходу от деятельности пары. Платформы, на которых можно было смотреть российские телеканалы, заблокированы.

В марте 2022 года постоянные представители стран-членов ЕС одобрили запрет канала Russia Today и радио Sputnik во всех странах. Это решение было объяснено тем, что государства-члены должны «бороться с дезинформацией».

4 сентября власти США ввели санкции против российских СМИ. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и ее филиалы, включая РИА Новости, RT и Sputnik.

Читайте также:

В Германии отреагировали на обновление ядерной доктрины России

Германия сообщила о новых ордерах на арест по делу о теракте на «Северных потоках»

Туск резко отменил поездку в Германию из-за скандала с «Северными потоками»
#германия
#санкции
#сша
#арест
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ назвали способ завершения конфликта на Ближнем Востоке
Сергей Лавров: без помощи США конфликт на Ближнем Востоке прекратится
28 сентября 2024, 00:11

Фото: Официальная страница МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в Совете Безопасности ООН по вопросу о путях прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Выступая перед делегацией США, он заявил, что конфликт в секторе Газа и на израильско-ливанской границе закончится без поддержки США.
«Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Он призвал Совет Безопасности ООН прекратить препятствовать его работе и встать на сторону мира. В этих условиях можно возобновить переговоры о создании палестинского государства.

Лавров также заявил, что спираль насилия выходит далеко за пределы конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, нерешенный палестинский вопрос остается краеугольным камнем ближневосточного кризиса.

Читайте также:

Лавров заявил о нахождении Ближнего Востока на грани большой войны

Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в секторе Газа

В России заявили о выходе спирали насилия за рамки палестино-израильского конфликта
#сергей лавров
#мид рф
#оон
#сша
#израиль
#палестина
#сектор газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате