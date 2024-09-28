Стала известна выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW

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Поставка Украине дальнобойных управляемых авиабомб JSOW (Joint Standoff Weapon) позволит США сэкономить около 20 миллионов долларов, передает РИА Новости.
По мнению экспертов, Киев получит базовую конфигурацию AGM-154A. Специалисты подсчитали выгоду от поставок Украине «просроченных» JSOW. По их словам, JSOW поможет увеличить дальность поражения истребителей F-16, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), особенно при запуске на больших высотах.
В то же время приобретение устаревшего оружия с 20-летним сроком службы позволит американским военным ежегодно экономить миллионы долларов на обслуживании, добавляют эксперты.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил Пентагону предоставить Киеву JSOW, которые позволят ВСУ увеличить зону действия украинских истребителей.
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В то же время приобретение устаревшего оружия с 20-летним сроком службы позволит американским военным ежегодно экономить миллионы долларов на обслуживании, добавляют эксперты.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил Пентагону предоставить Киеву JSOW, которые позволят ВСУ увеличить зону действия украинских истребителей.
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Александр Климов