Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, Киев имеет в распоряжении порядка четырех бригад техники и личного состава. Командир рассказал, что военные ВС РФ следят за тем, где будут задействованы эти бригады.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что от содержимого гаджетов солдат Вооруженных сил Украины волосы дыбом встают. По его словам, некоторые люди подвергаются насильственному избиению и принуждению к участию в боевых действиях.
До этого генерал-майор рассказал, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Источник в Анкаре рассказал о возможных местах проведения второй конференции по Украине
ТАСС: Избивавший людей под Курском пленный ВСУ Панченко опасается возмездия
ТАСС: Наемники отличаются особой жестокостью в курском приграничье
«Уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для России тактических позиций станет финальной частью завершения специальной военной операции», — считает Алаудинов.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что от содержимого гаджетов солдат Вооруженных сил Украины волосы дыбом встают. По его словам, некоторые люди подвергаются насильственному избиению и принуждению к участию в боевых действиях.
До этого генерал-майор рассказал, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Источник в Анкаре рассказал о возможных местах проведения второй конференции по Украине
ТАСС: Избивавший людей под Курском пленный ВСУ Панченко опасается возмездия
ТАСС: Наемники отличаются особой жестокостью в курском приграничье
Дарья Осипова