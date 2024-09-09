Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО над российским регионом

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В приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 02:09 по московскому времени. Сигнал был отменён через 7 минут. Затем был активирован снова ещё один раз.
Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки ВСУ с территории Курской области. По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. солдат.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.
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«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!», — отметил он.
Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки ВСУ с территории Курской области. По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. солдат.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.
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Дарья Осипова