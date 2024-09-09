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Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО над российским регионом

В приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу
09 сентября 2024, 09:37
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фото: iStock/Kamila Kozioł

В приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 02:09 по московскому времени. Сигнал был отменён через 7 минут. Затем был активирован снова ещё один раз.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!», — отметил он.



Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки ВСУ с территории Курской области. По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. солдат.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.

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#атака
#рф
#пво
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО
Алаудинов: уничтожение оставшихся ресурсов ВСУ станет финальной частью СВО
09 сентября 2024, 09:34

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, Киев имеет в распоряжении порядка четырех бригад техники и личного состава. Командир рассказал, что военные ВС РФ следят за тем, где будут задействованы эти бригады.

«Уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для России тактических позиций станет финальной частью завершения специальной военной операции», — считает Алаудинов.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что от содержимого гаджетов солдат Вооруженных сил Украины волосы дыбом встают. По его словам, некоторые люди подвергаются насильственному избиению и принуждению к участию в боевых действиях.

До этого генерал-майор рассказал, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Злость украинцев»: стало известно, что станет финальным ударом для Зеленского
NI: провал атаки в Курской области может стать финальным ударом для Зеленского
09 сентября 2024, 08:49

Провалившаяся атака в Курской области на фоне потерь ВСУ в Донбассе может довести недовольство украинцев до критического значения и стать последним ударом для Владимира Зеленского. К таким выводам пришел бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest.
«Злость украинцев на Зеленского <...> рискует достичь критического значения. Дело в том, что многие украинцы считают, что Зеленский две предыдущие компании. <...> Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского», — написал аналитик.
По мнению Инглиша, украинцы все больше начинают винить Зеленского и весь киевский режим в том, что стало с Украиной, а элиты перестают скрывать свое презрение к нему.
«В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности», — резюмировал эксперт.
Ранее британский журнал The Economist сообщал, что украинские войска, дислоцированные в Донбассе, терпят большие потери в ходе наступления российских войск, а группировки ВСУ н находятся под угрозой окружения.

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#вс рф
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Командир спецназа «Ахмат» сделал шокирующее заявление о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Алаудинов: от содержимого гаджетов солдат ВСУ волосы дыбом встают
09 сентября 2024, 08:42

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что от содержимого гаджетов солдат Вооруженных сил Украины волосы дыбом встают. Об этом информирует ТАСС.
«Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь», — рассказал он.

По его словам, некоторые люди подвергаются насильственному избиению и принуждению к участию в боевых действиях. Командир также отметил, что часть найденных телефонов принадлежит погибшим солдатам, а другая — тем, кто сдался в плен.

«У них такая тема, прям грязь такая, что ты даже диву даешься, как такое может быть», — добавил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском.

До этого генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ТАСС: Избивавший людей под Курском пленный ВСУ Панченко опасается возмездия
09 сентября 2024, 08:41

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинский военнопленный Панченко, который совершал насилие над мирными жителями и солдатами-срочниками в Суджанском районе Курской области, обратился с просьбой о прощении к их родным и близким. Он опасается последствий за свои преступные действия. Об этом информирует ТАСС.
«Мне страшно, просто. Не думал в тот момент, что я вообще творю. Я был неправ, не знаю, зачем я это сделал», — сказал он.

Панченко добавил, что дома его ждут родители и младший брат.

В середине августа спецназ «Ахмата» уничтожил две группы украинских военных в Суджанском районе. Панченко оказался одним из немногих выживших, кто смог сдаться в плен. На экшн-камерах боевиков были обнаружены записи, на которых видно, как Панченко наносит удары прикладом по голове мирным жителям, пытаясь заставить их забраться в кузов грузовика.

Ранее сообщалось, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#наемники
#атака
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Учительница Звягина: ВСУ разрушили школу в Курской области, а село сожгли
09 сентября 2024, 08:35

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Учительница Ирина Звягина, работавшая в школе села Ворожба Суджанского района Курской области, рассказала, что ее школа разрушена от ударов ВСУ, а большая часть села сгорела после атак дронов. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости. По ее словам, некоторым семьям, которые находятся в ПВР, уже некуда возвращаться.
Звягина преподает английский язык в сельской школе, а сейчас вместе с сыном, дочкой и мамой живет в пункте временного размещения в Курске, там же работает. Она отметила, что большую часть ее односельчан эвакуировали 7 августа, когда произошла атака ВСУ на Курскую область.
«Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чем были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», — поделилась учительница.
Звягина добавила, что не собирается возвращаться в родное село и будет строить новую жизнь в Курске.
«Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь», — рассказала преподаватель.
Ранее житель другого курского поселка, Теткино, рассказал, что боевики ВСУ сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди.
«В Теткино остаются еще люди, как мне кажется, человек тридцать. Уезжать они не хотят, а кому-то просто некуда. На улицах много домашних животных бродит, есть павшая скотина», —поделился он.
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Алаудинов: ударный кулак на курском направлении возглавили ССО Украины
09 сентября 2024, 08:14

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском. Об этом информирует ТАСС.
По словам командира, у них было огромное количество иностранных наемников, когда они входили в Курскую область. Помимо этого, там находились военные, которые были мобилизованы в течение последних трех-четырех месяцев.

«Очень большие потери понесли и иностранные наемники, и ССО. Ну и те силы, которые уже в конечном итоге должны были основную работу потом доделать», — рассказал Алаудинов.

Он отметил, что текущая оперативная ситуация на курском направлении заставила Вооруженные силы Украины сосредоточиться на обороне, а не на наступлении, как изначально планировалось.

Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки ВСУ с территории Курской области. По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. солдат.

Ранее Алаудинов сообщил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наемники
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ТАСС: Наемники отличаются особой жестокостью в курском приграничье
09 сентября 2024, 08:11

Фото: iStock/e-crow

На курском направлении действуют наиболее жестокие подразделения ВСУ, состоящие из наемников. В целом отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники. Сейчас мы точно знаем, что тут, на этом направлении, есть наймиты из Польши, Франции, США», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что в городе Николаевка под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации Вооруженных сил Украины с иностранными наемниками. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что число раненых и убитых уточняется.

Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки ВСУ с территории Курской области. По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. солдат.

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Житель курского поселка рассказал, как дроны боевиков ВСУ сжигают дома
Житель курского Теткино: дроны ВСУ сжигают дома в селе, но люди в нем еще живут
09 сентября 2024, 07:51

Фото: iStock/Bilanol

Житель курского поселка Тёткино Александр рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Александр рассказал, что покинул село больше месяца назад, однако продолжает изредка туда приезжать, чтобы проверить сохранность и своего дома, и домов соседей. Он отметил, что путь до дома непростой. По его словам, сначала нужно ехать на машине, после идти пешком пара десятков километров и плыть на лодке.

«Наверно, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома. От инфраструктуры ничего не осталось», — рассказал он.

Александр показал видео, которое снял в свою последнюю поездку в Тёткино. На нем видно сгоревшую пятиэтажку и клуб. Помимо этого, мужчина снял своего односельчанина, который играл на гитаре в тлеющем доме культуры.

«В Тёткино остаются ещё люди, как мне кажется, человек тридцать. Уезжать они не хотят, а кому-то просто некуда. На улицах много домашних животных бродит, есть павшая скотина», — говорит житель курского поселка.

Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. военнослужащих.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 2 БПЛА ВСУ
09 сентября 2024, 07:34

Фото: iStock/R_Type

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 2 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией курской области и один – над Белгородской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#пво
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