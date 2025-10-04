Украина обвинила Россию в якобы внедрении «агентов и кротов» в страны ЕС
Россия якобы внедрила в страны Евросоюза «агентов и кротов», которые могли быть причастны к полётам беспилотников над военными и стратегическими объектами в Германии и Дании. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Guardian.
По его словам, речь идёт о так называемых «консервах» – «спящих» агентах, которых, как выразился Кислица, можно «открыть» в нужный момент по приказу из Москвы.
Британская газета уточняет, что Кислица связывает с этими агентами недавние случаи появления дронов в небе над военными базами, верфями, НПЗ и другими важными объектами в Германии и Дании.
Так, 1 октября немецкие власти сообщили о наблюдении беспилотников над несколькими стратегическими локациями, включая военные базы. В сентябре аналогичные инциденты зафиксировали в Дании – тогда дроны неоднократно нарушали воздушное пространство страны.
