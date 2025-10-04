Украина обвинила Россию в якобы внедрении «агентов и кротов» в страны ЕС

04 октября 2025, 13:03

Кислица утверждает, что Россия внедрила в страны ЕС агентов и кротов

Фото: iStock/masterSergeant

Россия якобы внедрила в страны Евросоюза «агентов и кротов», которые могли быть причастны к полётам беспилотников над военными и стратегическими объектами в Германии и Дании. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Guardian.