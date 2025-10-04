Китай пытается договориться с США об отмене некоторых ограничений
Bloomberg: Китай готов вложить $1 трлн в США для снятия ограничений на сделки
Власти КНР проводят переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о снятии некоторых ограничений на сделки в Соединенных Штатах. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, Китай предложил инвестировать в США в случае достижения договоренностей. Объем таких вложений пока не называется, но может достигать $1 трлн.
«Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене некоторых ограничений национальной безопасности на китайские сделки в США», — говорится в сообщении.Ранее американский лидер предложил странам-членам Евросоюза ввести 100% пошлины на товары из Китая и Индии с целью усиления экономического давления на Россию.