Китай пытается договориться с США об отмене некоторых ограничений

04 октября 2025, 08:37

Bloomberg: Китай готов вложить $1 трлн в США для снятия ограничений на сделки

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти КНР проводят переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о снятии некоторых ограничений на сделки в Соединенных Штатах. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.





По его данным, Китай предложил инвестировать в США в случае достижения договоренностей. Объем таких вложений пока не называется, но может достигать $1 трлн.

«Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене некоторых ограничений национальной безопасности на китайские сделки в США», — говорится в сообщении.