Стали известны детали дела против экс-министра транспорта за события 2012 года

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Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года, передают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова за решетку по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Позднее сотрудники правоохранительных органов сообщили РИА Новости, что сумма мошенничества по делу Семенова превысила 200 миллионов рублей.
Впоследствии, по словам собеседника, Семенов сохранил за собой пост директора департамента программ развития Министерства транспорта Российской Федерации.
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Впоследствии, по словам собеседника, Семенов сохранил за собой пост директора департамента программ развития Министерства транспорта Российской Федерации.
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Александр Климов