Стало известно о многочисленных жертвах авиаудара Израиля по домам в Рафахе

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Тринадцать человек погибли в результате обстрела израильскими войсками жилых домов в городе Рафах на юге сектора Газа, передает Al Arabiya, ссылаясь на работников медицинских служб.
В то же время, по данным боевой группировки ХАМАС, в результате атаки погибли 15 человек, а информационное агентство WAFA сообщило, что среди погибших были женщины и дети.
28 апреля стало известно, что Тель-Авив готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе. По словам генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини, атака будет проходить в «людском море» и приведет к тысячам смертей.
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Александр Климов