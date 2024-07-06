В Румынии заявили, что не нашли обломков якобы российских БПЛА

Фото: istockphoto/starpik
Обломки якобы российских дронов не смогли найти направленные для этого бригады. Такие данные сообщили в Минобороны Румынии. В ведомстве дополнили, что поиски будут продолжаться.
«Издан приказ о проведении исследований на территории между населенными пунктами Вултурул, Махмудиа и Малиук для поиска предметов, которые могли упасть на территорию страны», — говорится в сообщении.
Отмечено, что сейчас поисковые бригады не нашли ничего, что могло бы вызвать подозрения. Поиски продлятся в течение суток.
В министерстве подчеркнули, что ими в режиме реального времени информируются структуры союзников. Речь идет о ситуациях, которые возникают в результате атак.
Читайте также:
Губернатор Смирнов: житель Курской области в больнице после попадания дрона ВСУ
Мобилизация на Украине приобрела новые черты
Эстония передала Киеву ЗРК Mistral
Никита Кротов