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В Румынии заявили, что не нашли обломков якобы российских БПЛА

06 июля 2024, 18:02
Фото: istockphoto/starpik

Фото: istockphoto/starpik

Обломки якобы российских дронов не смогли найти направленные для этого бригады. Такие данные сообщили в Минобороны Румынии. В ведомстве дополнили, что поиски будут продолжаться.
«Издан приказ о проведении исследований на территории между населенными пунктами Вултурул, Махмудиа и Малиук для поиска предметов, которые могли упасть на территорию страны», — говорится в сообщении.

Отмечено, что сейчас поисковые бригады не нашли ничего, что могло бы вызвать подозрения. Поиски продлятся в течение суток.



В министерстве подчеркнули, что ими в режиме реального времени информируются структуры союзников. Речь идет о ситуациях, которые возникают в результате атак.

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#россия
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#новости
«Единственный путь»: На Западе оценили предложение Путина по Украине
Меркурис: мир начинает осознавать что только план Путина прекратит конфликт
06 июля 2024, 18:25

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Мир начинает понимать, что только план президента РФ Владимира Путина поможет прекратить конфликт на Украине.
Об этом на своем канале в YouTube заявил аналитик Великобритании Александр Меркурис. По его словам, российский лидер четко обозначил свою позицию по прекращению боевых действий. В частности, речь идет о требовании вывести боевиков ВСУ с территорий РФ.

«Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем», — сказал Меркурис.

Он добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан пока единственный на Западе, кто согласен с позицией Путина.

Путин озвучил требования по урегулированию украинского конфликта в рамках встречи с руководством МИД РФ.

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#россия
#украина
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#сво
#владимир путин
#новости
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AT: Первый боевой ледокол «Иван Папанин» обеспечит России господство в Арктике
06 июля 2024, 18:02

Фото: iStock/MWayOut

Первый в ВМФ боевой ледокол «Иван Папанин», который уже приступил к ходовым испытаниям, обеспечит России господство в Арктике. Об этом написал обозреватель Габриэль Онрада для издания Asia Times. По словам автора, уникальный проект 23550 занял среди российских ледоколов особое место, ведь он способен разбивать лед толщиной 1,7 метра и вести бои в условиях заполярного круга.
Онрада также обратил внимание, что «Иван Папанин» отражает широкие интересы РФ в арктическом регионе и усиление военной стратегии. На борту ледокола установлена 76-миллиметровая пушка АК-176МА и пусковые установки для крылатых ракет «Клуб» и «Калибр». Столь серьезное вооружение значительно повышает боевые возможности корабля, пояснил эксперт.

Ранее Минобороны России сообщало, что головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» вышел на первые испытания. Согласно планам, после всех процедур ледокол войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.

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Орбан: визит в Москву продиктован поиском мира на Украине и интересами Венгрии
06 июля 2024, 17:43

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его визит в Москву продиктован поиском мира на Украине, а также интересами Венгрии и других стран. Об этом политик сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche по возвращению из Москвы. Он отметил, что решение украинского конфликта – это его христианская обязанность, даже несмотря на политические последствия для него на Западе.
«Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых - я друг мира. Это очень важно понимать. Причина того, что я переговариваю с Путиным является то, что я ищу самый короткий и самый быстрый путь, как остановить эту войну», – пояснил венгерский премьер.
По словам Орбана, поездка в Москву не стала для него чем-то новым, ведь он и раньше встречался с Владимиром Путиным. Он уточнил, что сначала им было сложно найти общий язык из-за достаточно сложного исторического общего прошлого России и Венгрии.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поездка Орбана в Москву якобы нарушает единство Запада в отношении к Украине, а венгерский премьер не представляет ЕС и не имеет мандата на визит в Россию.

На критику в свой адрес Виктор Орбан ответил, что из-за такого «бреда бюрократов из Брюсселя» все усилия по завершению конфликта на Украине не приносят результатов.

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Президент Грузии обвинила правительство в отмене совместных военных учений с США

Нейтральный статус не помешает: В Молдавии высказались о партнёрстве с НАТО
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Президент Грузии обвинила правительство в отмене совместных военных учений с США
06 июля 2024, 16:58

Фото: сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство своей страны в отмене совместных военных учений с США. Об этом политик сообщила журналистам. По ее мнению, грузинское руководство не может разобраться, где друзья, а где враги.
По словам Зурабишвили, отмена военных учений «Достойный партнер» наносит ущерб Грузии, который сопоставим с последствиями от недавнего принятия в стране закона об иноагентах.

«Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия», – заявила глава государства.
Ранее сообщалось, что США перенесли на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией. Пентагон пояснил, что поводом для этого стали «ложные обвинения» от грузинского правительства, в которых Тбилиси якобы обвинил США и Запад в давлении, чтобы открыть второй фронт против России, а также в попытках путча против правящей партии.

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#сша
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#военные
#армия
#учения
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#запад
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Нейтральный статус не помешает: В Молдавии высказались о партнёрстве с НАТО
06 июля 2024, 15:52

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Нейтральный статус Молдавии не помешает ей быть партнёром НАТО, с таким заявлением выступил вице-премьер, министр иностранных дел республики Михай Попшой.
«Евросоюз остается блоком углубленного экономического сотрудничества, в то время как НАТО - военно-политический блок. Молдавия, как нейтральное государство, не может вступить в Альянс», — приводит цитату Попшоя РИА Новости.

При этом политик напомнил, что Молдавия сотрудничает с Североатлантическим альянсом на протяжении 30 лет и будет продолжать развивать партнёрские отношения с НАТО в дальнейшем.

По мнению Попшоя, альянс всегда уважал нейтралитет Молдавии.

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#молдавия
#нато
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Под Киевом откроют 397 «пунктов несокрушимости» в связи с ситуацией со светом
06 июля 2024, 15:52

Фото: istockphoto/TebNad

Из-за ситуации с электроэнергией в Киевской области откроется еще 397 так называемых «пунктов несокрушимости». Об этом украинскому агентству УНН сообщил руководитель областной военной администрации Руслан Кравченко.
По словам чиновника, он дал соответствующее распоряжение руководству областных общин и районов. Согласно его информации, уже работают 225 пунктов.

«Ситуация с энергообеспечением сложная. И должны сделать все, чтобы люди имели возможность подзарядить свои мобильные телефоны, гаджеты, вызвать экстренные службы в случае необходимости», — сказал Кравченко.

По заявлению исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, каждое домохозяйство в республике должно приобрести приборы на сумму до трех-четырех тысяч долларов, чтобы обеспечить себя электроэнергией. Павлюк объяснил это недоплатой потребителями за электричество в прошлые года.

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#украина
#киев
#электричество
#новости
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«Хороший вопрос»: что сказал Маск о президенте США
Маск: в Соединенных Штатах уже давно нет настоящего президента
06 июля 2024, 15:29

Фото: istockphoto/Jon Rehg

В Соединенных Штатах уже давно нет настоящего президента. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях. Так предприниматель среагировал на материал издания The New York Times под названием «Нужен ли США президент?».
«Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет», — написал Маск.

Обозреватели отметили, что вера в готовность нынешнего лидера Джо Байдена продолжать руководить страной рассеивается наподобие тумана. По утверждению некоторых защитников текущего главы Белого дома, согласно статье, страной руководит не один человек, а целая президентская команда.

По мнению американских СМИ, Байден потерпел фиаско в первые дебаты со своим оппонентом Дональдом Трампом, состоявшиеся в Атланте в ночь на 28 июня.

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#мир
#сша
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#джозеф байден
#выборы
#илон маск
#новости
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Силовики изъяли оружие с патронами у пытавшихся захватить власть в Кыргызстане
06 июля 2024, 14:53

Фото: istockphoto/HStocks

Оружие в количестве 70 единиц с 255 тысячами боеприпасов изъяли силовики Кыргызстана у членов банды, планировавшей госпереворот в республике. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша (республиканского парламента. — Прим. ред.) Кыргызстана Марлену Маматалиеву», — прокомментировали в ведомстве.

Также у преступников найдены 200 комплектов формы МВД, более 30 бронежилетов, самодельные бомбы, экстремистская литература и два дрона.

Накануне республиканские силовики сообщили о предотвращении захвата власти в республике. В частности, пять человек собирались устроить беспорядки, а потом ликвидировать их участников.

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#мир
#киргизия
#криминал
#новости
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Орбан рассказал о переговорах с Путиным
Орбан назвал Путина рациональным и продуманным человеком
06 июля 2024, 14:50

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров. Об этом сообщает Die Weltwoche.
Венгерский политик также отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность главы российского государства. Орбан подчеркнул, что в 2009 году он и Путин договорились, что их сотрудничество будет базироваться на взаимном уважении.

Премьер добавил, что они оба до сих пор придерживаются данного принципа.

Напомним, днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в московском аэропорту Внуково. Он прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ранее Орбан заявлял, что его визит в РФ — это следующий шаг для продолжения «мирной миссии».

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