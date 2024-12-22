Стали известны новые подробности мятежа Пригожина

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Командование частной военной компании «Вагнер» при мятеже ее главы Евгения Пригожина не хотело конфликтовать со спецназом «Ахмат», рассказал в беседе с журналистом Семеном Пеговым генерал Апти Алаудинов.
«Большая часть командиров ЧВК «Вагнер» вышли на меня и сказали, что не хотят с нами воевать. Они попросили, чтобы я дал команду своим ребятам не вступать в конфликт», — прокомментировал офицер, добавив, что мятеж прекратился вечером того же дня.Алаудинов резюмировал, что «Вагнеровцы» хотели разрешить сложившуюся ситуацию миром.
В конце июня прошлого года Пригожин заявил о якобы ударе со стороны ВС РФ по тылам ЧВК. Он грозился применить силу и ликвидировать всех, кто встанет на пути у его бойцов.
«Вагнеровцы» были в центре Ростова-на-Дону в здании штаба Южного военного округа. Кроме того, некоторые из них отправились в сторону столицы.
После переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, Пригожин объявил о том, что его сотрудники развернулись и направились к полевым лагерям.
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