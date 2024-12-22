Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что президента Саломе Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности в нескольких случаях.
По словам Кобахидзе, это может произойти, если Зурабишвили назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового лидера Грузии 29 декабря. Уточняется, что действующая глава государства планирует провести чрезвычайный брифинг в воскресенье вечером.
Премьер Грузии также выразил мнение, что, вероятно, никто не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю Зурабишвили, однако своими действиями она обречет всех людей, которые будут находиться с ней в президентской резиденции.
Напомним, ранее в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.
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Премьер Грузии также выразил мнение, что, вероятно, никто не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю Зурабишвили, однако своими действиями она обречет всех людей, которые будут находиться с ней в президентской резиденции.
Напомним, ранее в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.
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Екатерина Коршунова